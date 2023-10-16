ВПО можуть загрожувати штрафи у 5100 гривень: юристка пояснила, за що можуть карати

Вимушено переміщеним особам потрібно обов'язково реєструватися на новому місці. У разі невиконання цієї вимоги передбачене серйозне покарання.

Покарання за відмову від реєстрації

За словами адвокатки Катерини Аніщенко, усім вимушено переселеним особам, які через війну покинули домівки, потрібно зареєструватися на новому місці проживання. Про це вона розповіла в ефірі національного телемарафону, передає 24 Канал.

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За її словами, у випадку з переселенцями держава не лише гарантує виплату соціальної допомоги, а й має право застосовувати фінансове покарання. Зокрема, і за порушення вимоги реєструватися на новому місці проживання.

Коли ВПО прибуває на нове місце, то повинна пройти реєстрацію у місцевому ТЦК/СП. Це зумовлено проведенням мобілізаційних заходів.

Щоб не порушувати процедуру, після переїзду спочатку військовозобов'язаним особам потрібно піти у ТЦК/СП, а вже потім звертатися у центр соціального захисту за матеріальною допомогою,

– порадила адвокатка.

Якщо цього не зробити, при зустрічі із представниками ТЦК/СП у них виникне запитання, чому військовозобов'язаний не повідомив про своє місцеперебування.

За ігнорування обліку в ТЦК/СП передбачений адміністративний штраф у розмірі від 1600, 3500 або 5100 гривень. Його розмір не встановлений законодавством, тож суму штрафу військком виписує на власний розсуд. Окрім того, без обліку в ТЦК в ЦНАПі неможливо отримати довідку переселенця.