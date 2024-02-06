Дуже легко втратити: за що українців можуть позбавити субсидії

Субсидія надається малозабезпеченим громадянам України, які не можуть самостійно оплачувати ЖКП. При цьому, інколи субсидію можуть припинити нараховувати через низку причин.

Коли субсидію можуть скасувати

Зокрема, йдеться про випадки, коли заявник змінив місце проживання або помер. Також субсидія може скасовуватись:

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при виявленні додаткових доходів;

при великих витратах, що вказують на платоспроможність і відсутність потреби в субсидії;

за наявності боргів за ЖКП, якщо вони за 3 місяці перевищили 680 гривень.

Однак, якщо є документальне підтвердження про затримку зарплати або пенсії, що стало причиною невчасного внесення платежу, то борг не буде нараховуватися.У такому випадку скасовану субсидію можна відновити.

Для цього необхідно погасити заборгованість або укласти договір про реструктуризацію з компанією-постачальником житлово-комунальних послуг.

Як оформити субсидію: перелік документів

Якщо вам неправомірно скасували субсидію, необхідно звернутись у ПФУ для її поновлення. Після розгляду заяви, вам буде надано пояснення, відносно причини таких змін або ж допомогу повернуть, якщо це відбулося випадково.

Субсидія прямо залежить від сукупного доходу домогосподарства. Для того аби оформити субсидію, потрібно звернутися у ПФУ, також це можна зробити у застосунку Дія.

Для оформлення субсидії потрібні наступні документи:

посвідчення особи;

декларація про доходи;

заява.

довідка про статус ВПО (за необхідності);

договір оренди (за необхідності).

Як розрахувати розмір субсидії самостійно

Якщо орендарі оформлюють субсидію, час надання цієї допомоги може коригуватись, відповідно до терміну договору оренди.

Наразі обов’язковий відсоток платежу розраховується індивідуально для кожної сімʼї за встановленою формулою і залежить виключно від доходів сімʼї. Таким чином:

обчислюється середньомісячний сукупний дохід домогосподарства;

середньомісячний сукупний дохід ділиться на кількість членів домогосподарства, і таким чином визначається середньомісячний дохід на одну особу;

дохід на одну особу ділиться на розмір прожиткового мінімуму на одну особу в розрахунку на місяць;

отриманий результат ділиться на 2, а потім множиться на 15%, і таким чином визначається відсоток від середньомісячного сукупного доходу.

Прожитковий мінімум у 2024 році: на дітей до 6 років – 2 563 гривні; на дітей від 6 до 18 років – 3 196 гривень; працездатні особи – 3 028 гривень; особи, що втратили працездатність – 2 361 гривня.