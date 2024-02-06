при великих витратах, що вказують на платоспроможність і відсутність потреби в субсидії;
за наявності боргів за ЖКП, якщо вони за 3 місяці перевищили 680 гривень.
Однак, якщо є документальне підтвердження про затримку зарплати або пенсії, що стало причиною невчасного внесення платежу, то борг не буде нараховуватися.У такому випадку скасовану субсидію можна відновити.
Для цього необхідно погасити заборгованість або укласти договір про реструктуризацію з компанією-постачальником житлово-комунальних послуг.
Як оформити субсидію: перелік документів
Субсидія прямо залежить від сукупного доходу домогосподарства. Для того аби оформити субсидію, потрібно звернутися у ПФУ, також це можна зробити у застосунку Дія.
Для оформлення субсидії потрібні наступні документи: