Коли субсидію можуть скасувати

Зокрема йдеться про випадки, коли заявник змінив місце проживання або помер. Також субсидія може скасовуватись:

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при виявленні додаткових доходів;

при великих витратах, що вказують на платоспроможність і відсутність потреби в субсидії;

за наявності боргів за ЖКП, якщо вони за 3 місяці перевищили 680 гривень.

Однак, якщо є документальне підтвердження про затримку зарплати або пенсії, що стало причиною невчасного внесення платежу, то борг не буде нараховуватися.У такому випадку скасовану субсидію можна відновити.

Для цього необхідно погасити заборгованість або укласти договір про реструктуризацію з компанією-постачальником житлово-комунальних послуг.

Зверніть увагу! Якщо вам неправомірно скасували субсидію, необхідно звернутись у ПФУ для її поновлення. Після розгляду заяви, вам буде надано пояснення, відносно причини таких змін або ж допомогу повернуть, якщо це відбулося випадково.

Як оформити субсидію: перелік документів

Субсидія прямо залежить від сукупного доходу домогосподарства. Для того аби оформити субсидію, потрібно звернутися у ПФУ, також це можна зробити у застосунку Дія.

Для оформлення субсидії потрібні наступні документи:

посвідчення особи;

декларація про доходи;

заява.

довідка про статус ВПО (за необхідності);

договір оренди (за необхідності).