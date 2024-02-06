Когда субсидию могут отменить

В частности речь идет о случаях, когда заявитель сменил место жительства или умер. Также субсидия может отменяться:

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при обнаружении дополнительных доходов;

при больших расходах, указывающих на платежеспособность и отсутствие потребности в субсидии;

при наличии долгов за ЖКУ, если они за 3 месяца превысили 680 гривен.

Однако, если есть документальное подтверждение о задержке зарплаты или пенсии, что стало причиной несвоевременного внесения платежа, то долг не будет начисляться. В таком случае отмененную субсидию можно восстановить.

Для этого необходимо погасить задолженность или заключить договор о реструктуризации с компанией-поставщиком жилищно-коммунальных услуг.

Обратите внимание! Если вам неправомерно отменили субсидию, необходимо обратиться в ПФУ для ее восстановления. После рассмотрения заявления, вам будет предоставлено объяснение, относительно причины таких изменений или же помощь вернут, если это произошло случайно.

Как оформить субсидию: перечень документов

Субсидия напрямую зависит от совокупного дохода домохозяйства. Для того чтобы оформить субсидию, нужно обратиться в ПФУ, также это можно сделать в приложении Дія.

Для оформления субсидии нужны следующие документы:

удостоверение личности;

декларация о доходах;

заявление.

справка о статусе ВПЛ (при необходимости);

договор аренды (при необходимости).