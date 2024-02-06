при больших расходах, указывающих на платежеспособность и отсутствие потребности в субсидии;
при наличии долгов за ЖКУ, если они за 3 месяца превысили 680 гривен.
Однако, если есть документальное подтверждение о задержке зарплаты или пенсии, что стало причиной несвоевременного внесения платежа, то долг не будет начисляться. В таком случае отмененную субсидию можно восстановить.
Для этого необходимо погасить задолженность или заключить договор о реструктуризации с компанией-поставщиком жилищно-коммунальных услуг.
Как оформить субсидию: перечень документов
Субсидия напрямую зависит от совокупного дохода домохозяйства. Для того чтобы оформить субсидию, нужно обратиться в ПФУ, также это можно сделать в приложении Дія.
Для оформления субсидии нужны следующие документы: