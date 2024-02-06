Когда субсидию могут отменить

В частности речь идет о случаях, когда заявитель сменил место жительства или умер. Также субсидия может отменяться:

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  • при обнаружении дополнительных доходов;
  • при больших расходах, указывающих на платежеспособность и отсутствие потребности в субсидии;
  • при наличии долгов за ЖКУ, если они за 3 месяца превысили 680 гривен.

Однако, если есть документальное подтверждение о задержке зарплаты или пенсии, что стало причиной несвоевременного внесения платежа, то долг не будет начисляться. В таком случае отмененную субсидию можно восстановить.

Для этого необходимо погасить задолженность или заключить договор о реструктуризации с компанией-поставщиком жилищно-коммунальных услуг.

Как оформить субсидию: перечень документов

Субсидия напрямую зависит от совокупного дохода домохозяйства. Для того чтобы оформить субсидию, нужно обратиться в ПФУ, также это можно сделать в приложении Дія.

Для оформления субсидии нужны следующие документы:

  • удостоверение личности;
  • декларация о доходах;
  • заявление.
  • справка о статусе ВПЛ (при необходимости);
  • договор аренды (при необходимости).