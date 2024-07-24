У яких випадках споживача можуть "відрізати" від газу
Джерело:ВРУ
Нерідко постачальники газу під час перевірки внутрішніх газових мереж у будинку виявляють неполадки. У разі порушень газопостачання може бути припинено.
За що газ можуть відключити
Найчастіші порушення включають неправильне розміщення газопроводів, порушення нормативів, відсутність актів перевірки димових і вентиляційних каналів, а також недоступність квартири для перевірки системи.
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Як пояснили в "Газорозподільних мережах України", практично в кожному будинку, де проведено технічне обслуговування систем газопостачання, було виявлено порушення експлуатації газових мереж та обладнання.
Крім того, газопостачання буде припинено у випадках:
- витоку газу;
- несправності автоматики безпеки;
- несправності оголовків димових і вентиляційних каналів;
- відсутності тяги в димових і вентиляційних каналах;
- самовільного підключення газових приладів до системи газопостачання;
- незабезпечення технічного обслуговування власником.
Аби уникнути проблем у майбутньому, варто ознайомитися з державними будівельними нормами й за можливості усунути неполадки.