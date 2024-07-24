За что газ могут отключить
Самые частые нарушения включают неправильное размещение газопроводов, нарушение нормативов, отсутствие актов проверки дымовых и вентиляционных каналов, а также недоступность квартиры для проверки системы.
Читайте также Европейский спрос на российский трубопроводный газ растет
Как объяснили в "Газораспределительных сетях Украины", практически в каждом доме, где проведено техническое обслуживание систем газоснабжения, было выявлено нарушение эксплуатации газовых сетей и оборудования.
Кроме того, газоснабжение будет прекращено в случаях:
- утечки газа;
- неисправности автоматики безопасности;
- неисправности оголовков дымовых и вентиляционных каналов;
- отсутствия тяги в дымовых и вентиляционных каналах;
- самовольного подключения газовых приборов к системе газоснабжения;
- необеспечение технического обслуживания владельцем.
Чтобы избежать проблем в будущем, стоит ознакомиться с государственными строительными нормами и по возможности устранить неполадки.