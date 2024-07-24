За что газ могут отключить

Самые частые нарушения включают неправильное размещение газопроводов, нарушение нормативов, отсутствие актов проверки дымовых и вентиляционных каналов, а также недоступность квартиры для проверки системы.

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Как объяснили в "Газораспределительных сетях Украины", практически в каждом доме, где проведено техническое обслуживание систем газоснабжения, было выявлено нарушение эксплуатации газовых сетей и оборудования.

Кроме того, газоснабжение будет прекращено в случаях:

утечки газа;

неисправности автоматики безопасности;

неисправности оголовков дымовых и вентиляционных каналов;

отсутствия тяги в дымовых и вентиляционных каналах;

самовольного подключения газовых приборов к системе газоснабжения;

необеспечение технического обслуживания владельцем.

Чтобы избежать проблем в будущем, стоит ознакомиться с государственными строительными нормами и по возможности устранить неполадки.