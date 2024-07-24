За що газ можуть відключити

Найчастіші порушення включають неправильне розміщення газопроводів, порушення нормативів, відсутність актів перевірки димових і вентиляційних каналів, а також недоступність квартири для перевірки системи.

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Як пояснили в "Газорозподільних мережах України", практично в кожному будинку, де проведено технічне обслуговування систем газопостачання, було виявлено порушення експлуатації газових мереж та обладнання.

Крім того, газопостачання буде припинено у випадках:

витоку газу;

несправності автоматики безпеки;

несправності оголовків димових і вентиляційних каналів;

відсутності тяги в димових і вентиляційних каналах;

самовільного підключення газових приладів до системи газопостачання;

незабезпечення технічного обслуговування власником.

Аби уникнути проблем у майбутньому, варто ознайомитися з державними будівельними нормами й за можливості усунути неполадки.