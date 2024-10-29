Скільки будуть коштувати 300 доларів у 2025 році

На 2025 рік прогнозують середній курс долара на рівні 45 гривень, але фактичний курс може перевищити цю позначку. Це означає, що теперішня вартість валюти може зрости більш ніж на 3,5 гривні.

Скільки коштуватимуть 300 доларів

Раніше економіст Олег Пендзин у коментарі 24 Каналу зазначив, що до кінця цього року долар, ймовірно, може зрости до 42,5 гривні, а до кінця наступного року його курс може підвищитися ще більше.

Читайте також Валюти від НБУ зросли: які курси встановив регулятор

Олег Пендзин Виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Тобто починати ми будемо десь із 42 гривень, а закінчувати – на рівні 47,5 гривні.

А от банкір Тарас Лєсовий вважає, що зростання курсу долара може бути повільним і нагадувати ситуацію 2024 року, з періодами стабільності та невеликої девальвації гривні.

Отже, у 2025 році середній курс долара може зрости з поточних 41,5 гривні до 47,5 гривні.

Це означає, що з курсом у 47,5 гривень, 300 доларів у 2025 році можуть коштувати 14 250 гривень. Навіть якщо долар залишиться на позначці 42 гривні, 300 доларів коштуватимуть 12 600 гривень.