21 січня 2025, 22:00
Скільки можна отримати, якщо здати 200 євро сьогодні
Основні тези
- НБУ встановив курс євро на 21 січня 2025 року на рівні 43,50 гривень.
- При здачі 200 євро в обміннику можна отримати в середньому 8 810 гривень, у банку - 8 700 гривень.
Курс євро протягом грудня залишався стабільним. У січні вагомих коливань також не відбувалось.
Який зараз курс євро
21 січня 2025 року НБУ встановив курс євро на рівні 43,50 гривень, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Мінфін"
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Середній курс євро у банках зараз такий:
- купівля валюти відбувається в середньому за 43,50 гривень за євро;
- продаж здійснюється по курсу – 44,23 гривні за євро.
В обмінниках середній курс встановлено на такому рівні:
- купівля здійснюється в середньому за 44,05 гривень за євро;
- продаж – 44,20 гривень за євро.
Скільки дадуть за здачу 200 євро сьогодні
- якщо здавати 200 євро в обміннику, можна виручити в середньому 8 810;
- при здачі євро у банку можна отримати орієнтовно 8 700 гривень.
За скільки можна купити 200 євро сьогодні
- аби купити 200 євро в обміннику, доведеться витратити орієнтовно 8 840 гривень;
- для покупки 200 євро в банку потрібно приблизно 8 846 гривень.