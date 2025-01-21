УКР РУС
21 січня 2025, 22:00
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Скільки можна отримати, якщо здати 200 євро сьогодні

Анастасія Зорик
Основні тези
  • НБУ встановив курс євро на 21 січня 2025 року на рівні 43,50 гривень.
  • При здачі 200 євро в обміннику можна отримати в середньому 8 810 гривень, у банку - 8 700 гривень.

Курс євро протягом грудня залишався стабільним. У січні вагомих коливань також не відбувалось.

Який зараз курс євро

21 січня 2025 року НБУ встановив курс євро на рівні 43,50 гривень, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Мінфін"

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Середній курс євро у банках зараз такий:

  • купівля валюти відбувається в середньому за 43,50 гривень за євро;
  • продаж здійснюється по курсу – 44,23 гривні за євро.

В обмінниках середній курс встановлено на такому рівні:

  • купівля здійснюється в середньому за 44,05 гривень за євро;
  • продаж – 44,20 гривень за євро.

Скільки дадуть за здачу 200 євро сьогодні

  • якщо здавати 200 євро в обміннику, можна виручити в середньому 8 810;
  • при здачі євро у банку можна отримати орієнтовно 8 700 гривень.

За скільки можна купити 200 євро сьогодні

  • аби купити 200 євро в обміннику, доведеться витратити орієнтовно 8 840 гривень;
  • для покупки 200 євро в банку потрібно приблизно 8 846 гривень.