Скільки можна отримати, якщо здати 200 євро сьогодні

Курс євро протягом грудня залишався стабільним. У січні вагомих коливань також не відбувалось.

Який зараз курс євро

21 січня 2025 року НБУ встановив курс євро на рівні 43,50 гривень, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Мінфін"

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Середній курс євро у банках зараз такий:

купівля валюти відбувається в середньому за 43,50 гривень за євро;

продаж здійснюється по курсу – 44,23 гривні за євро.

В обмінниках середній курс встановлено на такому рівні:

купівля здійснюється в середньому за 44,05 гривень за євро;

продаж – 44,20 гривень за євро.

Скільки дадуть за здачу 200 євро сьогодні

якщо здавати 200 євро в обміннику , можна виручити в середньому 8 810;

, можна виручити в середньому 8 810; при здачі євро у банку можна отримати орієнтовно 8 700 гривень.

За скільки можна купити 200 євро сьогодні