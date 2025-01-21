Рішення російського суду

Представники Raiffeisen Bank заявили, що банк оскаржить рішення суду та намагатиметься повернути частину коштів юридичним шляхом, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Банк також оголосив, що змушений зарезервувати 2 мільярди євро у фінансових звітах, щоб покрити збитки після рішення російського суду.

За що судилася Росія Судовий спір виник після провалу угоди, яка мала розблокувати частину заморожених активів банку в Росії. Позов був ініційований російською інвестиційною компанією Rasperia проти будівельної компанії Strabag, її австрійських акціонерів і російського підрозділу Raiffeisen. Банк намагався придбати частку у Strabag, яку Rasperia пов'язувала з російським олігархом Олегом Дерипаскою. Вашингтон визначив Rasperia як частину групи компаній, які залишаються під контролем Дерипаски, що підпадає під санкції США.

Рішення на користь стягнення 2 мільярдів євро демонструє можливість Росії використовувати свої правові механізми для впливу на західний бізнес, навіть у рамках міжнародного санкційного тиску.

Чому банк залишається в Росії

Raiffeisen Bank неодноразово висловлював бажання відокремити свій російський бізнес. Однак навіть через три роки війни між Росією та Україною прогрес у цьому питанні залишається мінімальним.

Reuters зазначає, що це підкреслює економічні зв'язки між Москвою та Австрією, адже Відень часто слугує транзитним пунктом для фінансових потоків із Росії.

Зауважте! Через таку присутність Raiffeisen Bank і сама Австрія потрапили в поле зору США, які прагнуть ізолювати Росію. Санкції, спрямовані на обмеження доступу Москви до фінансових ресурсів та західних товарів, стали ключовою частиною цієї стратегії.