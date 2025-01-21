Какой сейчас курс евро
21 января 2025 года НБУ установил курс евро на уровне 43,50 гривен, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Минфин"
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Средний курс евро в банках сейчас такой:
- покупка валюты происходит в среднем по 43,50 гривен за евро;
- продажа осуществляется по курсу – 44,23 гривны за евро.
В обменниках средний курс установлен на таком уровне:
- покупка осуществляется в среднем по 44,05 гривен за евро;
- продажа – 44,20 гривен за евро.
Сколько дадут за сдачу 200 евро сегодня
- если сдавать 200 евро в обменнике, можно выручить в среднем 8 810;
- при сдаче евро в банке можно получить ориентировочно 8 700 гривен.
За сколько можно купить 200 евро сегодня
- чтобы купить 200 евро в обменнике, придется потратить ориентировочно 8 840 гривен;
- для покупки 200 евро в банке нужно примерно 8 846 гривен.