Какой сейчас курс евро

21 января 2025 года НБУ установил курс евро на уровне 43,50 гривен, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Минфин"

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Средний курс евро в банках сейчас такой:

покупка валюты происходит в среднем по 43,50 гривен за евро;

продажа осуществляется по курсу – 44,23 гривны за евро.

В обменниках средний курс установлен на таком уровне:

покупка осуществляется в среднем по 44,05 гривен за евро;

продажа – 44,20 гривен за евро.

Сколько дадут за сдачу 200 евро сегодня

если сдавать 200 евро в обменнике , можно выручить в среднем 8 810;

, можно выручить в среднем 8 810; при сдаче евро в банке можно получить ориентировочно 8 700 гривен.

За сколько можно купить 200 евро сегодня