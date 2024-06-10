Долар знову виріс в ціні: де найдорожчий курс купівлі

За вихідні американська валюта подорожчала як в банках, так і на чорному ринку. Найсуттєвіше ціна піднялася на 15 копійок. Водночас євро подорожчало всього до 10 копійок.

Курс валют у банках

Станом на ранок 10 червня, за даними "Мінфіну", купівля банками готівкового долара становить у середньому 40,15 гривні (+5 копійок проти 7 червня), а продаж – 40,74 гривні (+5 копійок).

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Купівля готівкового євро в середньому здійснюється за 43,60 гривні (без змін), а продаж – у середньому за 44,44 гривні (+9 копійок).

Курс на чорному ринку

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 40,70 гривні (+10 копійок), а продаж – 40,80 гривні (+15 копійок).

(+10 копійок), а продаж – (+15 копійок). Євро купують за 44,17 гривні (+2 копійки), а продають за 44,40 гривні (+5 копійок).

Курс в обмінниках

Станом на 7 червня, обмінники купують долар у середньому за 39,65 гривні (-43 копійки), а продають – за 40,72 гривні (+4 копійки), за даними finance.ua.

(-43 копійки), а продають – за (+4 копійки), за даними finance.ua. Євро коливалося на рівні: купівля – 43,77 гривні (+2 копійки), а продаж – 44,67 гривні (+13 копійок).

Чи зросте валюта знову

Як розповів 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий, у другій половині червня значних коливань на валютному ринку не передбачається. Водночас "відголоси" квітневої девальвації гривні можуть бути відчутні.

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку Активна девальвація гривні, як це спостерігалося у квітні та травні, веде до зростання цін. При цьому за об’єктивних причин, як, приміром, у імпортерів, так і суб’єктивних – у виробників, продавців цінники будуть збільшені на випадок подальших девальваційних процесів. Інколи таке зростання може вдвічі перевищувати наявну девальвацію.

Крім того, на валютний ринок може вплинути зростання тарифу на електроенергію. Втім як каже Лєсовий, регулятор готовий до таких коливань.

Курс долара цього тижня може перебувати у такому діапазоні: міжбанк – 40 – 41 гривня, готівковий ринок – 40 – 41,2 гривні.

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