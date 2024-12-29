Що буде з курсом євро: прогноз на початок 2025 року

У січні 2025 року українці не повинні очікувати різких коливань курсу євро. Прогнозується, що попит на валюту поступово знижуватиметься, що дозволить утримувати стабільний курс. Відтак максимальної позначки євро може сягнути на готівковому ринку – до 47 гривень.

Що буде з курсом євро у січні

Як розповів для 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий, попит на валюту у 2025 році поступово знижуватиметься. Відтак різких змін щодо курсів очікувати не варто.

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Зверніть увагу! Наступного тижня, з 30 грудня по 5 січня, на міжбанку курс євро очікується на рівні 43,50 – 45 гривень, а на готівковому ринку – 45 – 47,50 гривні.

Як пояснює Лєсовий, сенсацій на ринку з нового року не варто очікувати через низку обставин:

Підняття облікової ставки до 13,5% стало вагомим механізмом зі стримування інфляції. Відтак на ринку вже працює інший важіль стримування попиту, окрім здійснюваних валютних інтервенцій.

Режим керованої гнучкості надалі буде убезпечувати ринок від будь-яких непередбачуваностей, наприклад, від стрімких курсових злетів.

Обсяг міжнародної фінансової допомоги та обсяги валютних резервів створюють стратегічний базис надійності для гривні не лише на січень, а й на весь рік.

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку Нагадаю, що у грудні виділить додаткові 4,20 мільярда євро в рамках програми Ukraine Facility, а у 2025 році Україна отримає понад 30 мільярдів євро від Євросоюзу.

Водночас попри зовнішню напругу, пов'язану, як з війною, так і з багатьма невідомими економічними чинниками, ситуація на валютному ринку залишатиметься контрольованою.

Таким чином, курсові показники на міжбанку змінюватимуться відповідно до системи, утвореної внаслідок дії режиму керованої гнучкості. Відповідно на готівковому ринку ситуація буде дзеркальною.