Старі банкноти: скільки коштують долари 2006 року

Відповідно до регуляторних норм, встановлених для валютного обміну, банки мають приймати будь-які банкноти. Немає обмежень щодо номіналу або року випуску іноземної валюти.

Які банкноти приймають банки

Як раніше пояснювали в НБУ, всі банкноти іноземної валюти, окрім значно зношених або пошкоджених, повинні підлягати обміну.

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Таким чином, банкнота в 100 доларів 2006 року повинна обмінюватися за стандартним курсом.

Важливо! Банкам і небанківським установам заборонено вводити обмеження за номіналом чи роком емісії іноземних банкнот, що є законним платіжним засобом у відповідній країні, зазначає регулятор.

Таким чином, банкноти долара 2006 року мають приймати у банках і обмінних пунктах.

Зауважте! Фінансові установи можуть відмовити в обміні певних банкнот, якщо вони мають сильні зношення чи пошкодження або ж виявлені як підробки під час перевірки.

Станом на 25 жовтня 100 доларів 2006 року випуску можна обміняти: