В яку суму обійдеться покупка 100 злотих в гривні сьогодні
18 грудня 2024, 09:52Читать новость на русском
Аби здійснити вигідний обмін валюти, потрібно порівняти курси, які пропонуються у різних місцях. Зокрема, в обмінниках та банках.
Який курс злотого до гривні зараз
Курс злотого до гривні залишається стабільним, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Мінфін".
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Зауважте! Готівковий курс зараз такий; купівля – 10,30 гривень за злотий, продаж – 10,40 гривень за злотий.
Сьогодні середній курс в банках такий:
- купівля 1 злотого відбувається за 10 гривень;
- продаж – 10,47 гривні за злотий.
В обмінниках середній курс сягнув таких позначок:
- купівля відбувається за 10,30 гривень за злотий;
- продаж – 10,40 гривень за злотий
Зверніть увагу! НБУ встановив курс за яким 1 злотий коштує 10,30 гривень.
У скільки обійдеться покупка 100 злотих
- якщо ви хочете купити 100 злотих у банку, доведеться витратити в середньому 1 047 гривень;
- придбати 100 злотих в обмінниках можна за орієнтовно 1 040 гривень.