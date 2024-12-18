Який курс злотого до гривні зараз

Курс злотого до гривні залишається стабільним, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Мінфін".

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Зауважте! Готівковий курс зараз такий; купівля – 10,30 гривень за злотий, продаж – 10,40 гривень за злотий.

Сьогодні середній курс в банках такий:

купівля 1 злотого відбувається за 10 гривень;

продаж – 10,47 гривні за злотий.

В обмінниках середній курс сягнув таких позначок:

купівля відбувається за 10,30 гривень за злотий;

продаж – 10,40 гривень за злотий

Зверніть увагу! НБУ встановив курс за яким 1 злотий коштує 10,30 гривень.

У скільки обійдеться покупка 100 злотих