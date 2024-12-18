Какой курс злотого к гривне сейчас
Курс злотого к гривне остается стабильным, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Минфин".
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Заметьте! Наличный курс сейчас такой; покупка – 10,30 гривен за злотый, продажа – 10,40 гривен за злотый.
Сегодня средний курс в банках такой:
- покупка 1 злотого происходит за 10 гривен;
- продажа – 10,47 гривны за злотый.
В обменниках средний курс достиг таких отметок:
- покупка происходит за 10,30 гривен за злотый;
- продажа – 10,40 гривен за злотый
Обратите внимание! НБУ установил курс по которому 1 злотый стоит 10,30 гривен.
Во сколько обойдется покупка 100 злотых
- если вы хотите купить 100 злотых в банке, придется потратить в среднем 1 047 гривен;
- приобрести 100 злотых в обменниках можно за ориентировочно 1 040 гривен.