Какой курс злотого к гривне сейчас

Курс злотого к гривне остается стабильным, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Минфин".

Читайте также Угроза стагфляции и самоубийства: в Le Monde сделали прогноз относительно будущего России

Заметьте! Наличный курс сейчас такой; покупка – 10,30 гривен за злотый, продажа – 10,40 гривен за злотый.

Сегодня средний курс в банках такой:

покупка 1 злотого происходит за 10 гривен;

продажа – 10,47 гривны за злотый.

В обменниках средний курс достиг таких отметок:

покупка происходит за 10,30 гривен за злотый;

продажа – 10,40 гривен за злотый

Обратите внимание! НБУ установил курс по которому 1 злотый стоит 10,30 гривен.

Во сколько обойдется покупка 100 злотых