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28 лютого, 16:36
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Скільки потрібно витратити, аби купити 500 доларів і 500 євро сьогодні

Анастасія Зорик
Основні тези
  • Офіційний курс долара на 28 лютого - 41,51 гривні; у банках купівля - 41,30 грн/долар, продаж - 41,80 грн/долар; обмінники купують по 41,50 грн/долар, продають по 41,60 грн/долар.
  • Офіційний курс євро на 28 лютого - 43,49 гривні; у банках купівля - 43,10 грн/євро, продаж - 43,70 грн/євро; обмінники купують по 43,40 грн/євро, продають по 43,60 грн/євро.
  • Для покупки 500 доларів у банку потрібно 20 900 грн, в обміннику - 20 800 грн; для 500 євро в банку - 21 850 грн, в обміннику - 21 800 грн.

Курс долара в Україні дещо знизився. Євро також подешевшав в кінці лютого. Однак, ці зміни незначні.

Як змінився курс долара зараз

Офіційний курс долара 28 лютого встановлено на рівні – 41,51 гривні, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.

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За даними "Мінфіну", середній курс долара в обмінниках сьогодні такий:

  • купівля – 41,50 гривень за долар;
  • продаж – 41,60 гривні за долар.

А у банках середній курс встановлено на такому рівні:

  • купівля – 41,30 гривень за долар;
  • продаж – 41,80 гривні за долар.

Яку суму потрібно витратити для покупки 500 доларів

  • для того, аби придбати 500 доларів у банку сьогодні доведеться витратити приблизно 20 900 гривень;
  • аби купити в обміннику 500 доларів, необхідно орієнтовно 20 800 гривень.

Що сталося з курсом євро в кінці лютого

Відповідно до даних "Мінфіну", в обмінниках середній курс євро, станом на 28 лютого, такий:

  • купівля – 43,40 гривень за євро;
  • продаж – 43,60 гривень за євро.

В банках середній курс євро змінився так:

  • купівля – 43,10 гривень за євро;
  • продаж – 43,70 гривень за євро.

Зверніть увагу! За даними НБУ 28 лютого офіційний курс євро – 43,49 гривні.

Скільки потрібно витратити, щоб придбати 500 євро сьогодні

  • для покупки 500 євро у банку сьогодні необхідно мати майже 21 850 гривень;
  • щоб купити 500 євро в обміннику потрібно мати приблизно 21 800 гривень. 