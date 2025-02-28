Як змінився курс долара зараз
Офіційний курс долара 28 лютого встановлено на рівні – 41,51 гривні, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.
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За даними "Мінфіну", середній курс долара в обмінниках сьогодні такий:
- купівля – 41,50 гривень за долар;
- продаж – 41,60 гривні за долар.
А у банках середній курс встановлено на такому рівні:
- купівля – 41,30 гривень за долар;
- продаж – 41,80 гривні за долар.
Яку суму потрібно витратити для покупки 500 доларів
- для того, аби придбати 500 доларів у банку сьогодні доведеться витратити приблизно 20 900 гривень;
- аби купити в обміннику 500 доларів, необхідно орієнтовно 20 800 гривень.
Що сталося з курсом євро в кінці лютого
Відповідно до даних "Мінфіну", в обмінниках середній курс євро, станом на 28 лютого, такий:
- купівля – 43,40 гривень за євро;
- продаж – 43,60 гривень за євро.
В банках середній курс євро змінився так:
- купівля – 43,10 гривень за євро;
- продаж – 43,70 гривень за євро.
Зверніть увагу! За даними НБУ 28 лютого офіційний курс євро – 43,49 гривні.
Скільки потрібно витратити, щоб придбати 500 євро сьогодні
- для покупки 500 євро у банку сьогодні необхідно мати майже 21 850 гривень;
- щоб купити 500 євро в обміннику потрібно мати приблизно 21 800 гривень.