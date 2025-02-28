Як змінився курс долара зараз

Офіційний курс долара 28 лютого встановлено на рівні – 41,51 гривні, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.

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За даними "Мінфіну", середній курс долара в обмінниках сьогодні такий:

купівля – 41,50 гривень за долар;

продаж – 41,60 гривні за долар.

А у банках середній курс встановлено на такому рівні:

купівля – 41,30 гривень за долар;

продаж – 41,80 гривні за долар.

Яку суму потрібно витратити для покупки 500 доларів

для того, аби придбати 500 доларів у банку сьогодні доведеться витратити приблизно 20 900 гривень;

сьогодні доведеться витратити приблизно 20 900 гривень; аби купити в обміннику 500 доларів, необхідно орієнтовно 20 800 гривень.

Що сталося з курсом євро в кінці лютого

Відповідно до даних "Мінфіну", в обмінниках середній курс євро, станом на 28 лютого, такий:

купівля – 43,40 гривень за євро;

продаж – 43,60 гривень за євро.

В банках середній курс євро змінився так:

купівля – 43,10 гривень за євро;

продаж – 43,70 гривень за євро.

Зверніть увагу! За даними НБУ 28 лютого офіційний курс євро – 43,49 гривні.

Скільки потрібно витратити, щоб придбати 500 євро сьогодні