Как изменился курс доллара сейчас
Официальный курс доллара 28 февраля установлен на уровне – 41,51 гривны, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.
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По данным "Минфина", средний курс доллара в обменниках сегодня таков:
- покупка – 41,50 гривен за доллар;
- продажа – 41,60 гривны за доллар.
А в банках средний курс установлен на таком уровне:
- покупка – 41,30 гривен за доллар;
- продажа – 41,80 гривны за доллар.
Какую сумму нужно потратить для покупки 500 долларов
- для того, чтобы приобрести 500 долларов в банке сегодня придется потратить примерно 20 900 гривен;
- чтобы купить в обменнике 500 долларов, необходимо ориентировочно 20 800 гривен.
Что произошло с курсом евро в конце февраля
Согласно данным "Минфина", в обменниках средний курс евро, по состоянию на 28 февраля, таков:
- покупка – 43,40 гривен за евро;
- продажа – 43,60 гривен за евро.
В банках средний курс евро изменился так:
- покупка – 43,10 гривен за евро;
- продажа – 43,70 гривен за евро.
Обратите внимание! По данным НБУ 28 февраля официальный курс евро – 43,49 гривны.
Сколько нужно потратить, чтобы приобрести 500 евро сегодня
- для покупки 500 евро в банке сегодня необходимо иметь почти 21 850 гривен;
- чтобы купить 500 евро в обменнике нужно иметь примерно 21 800 гривен.