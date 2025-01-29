Субсидію на оренду зможуть отримати не всі: у ПФУ пояснили, хто має право на таку допомогу
- З 29 січня розпочато експериментальний проєкт надання субсидій на оренду для ВПО, що діятиме 2 роки.
- Документи на оформлення субсидії можна подати онлайн або офлайн у ПФУ, ЦНАП.
З 29 січня набирає чинності постанову Кабміну, яка засвідчує початок реалізації експериментального проєкту про надання субсидій на оренду. Цю допомогу отримають ВПО.
В чому суть субсидії на оренду
ВПО зможуть отримати часткову компенсацію вартості оренди, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.
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Водночас орендодавці матимуть таку компенсацію:
- податок на доходи фізосіб;
- або єдиного податку та військового збору.
Зауважте! Цей експериментальний проєкт діятиме протягом 2 років. Водночас субсидія призначається лише на 6 місяців.
Хто з ВПО має право на таку субсидію
Ця субсидія надається особам, що отримали офіційний статус ВПО і витрачають на оренду більш як 20% своїх сукупних доходів. Додатковими умовами для отримання цієї допомоги є те, що переселенці:
- втратили житло (чи воно непридатне для проживання);
- перемістилися з зони активних бойових дій чи окупованої території України і не мають власного житлового приміщення на умовно безпечній частині країни.
Також ця субсидія надається за умови, що:
- між орендодавцем та орендарем не має бути родинних зв'язків;
- адреса, вказана у договорі оренди, це реальна адреса орендаря.
Розмір субсидії на оренду житла розраховується індивідуально для кожного домогосподарства та залежить від рівня доходів, кількості членів сімʼї, вартості оренди житла з урахуванням коригувального коефіцієнта для регіону, де розташоване орендоване житло,
– йдеться в повідомленні ПФУ.
Зверніть увагу! Домогосподарство має право отримувати субсидію на ЖКП та оренду одночасно.
Як подати документи на оформлення цієї субсидії
Подати документи можна як онлайн, так і офлайн:
- у відділенні ПФУ;
- у ЦНАПі;
- через портал електронних послуг Пенсійного фонду.
Які документи для цього потрібні:
- заява за встановленим зразком;
- договір найму житла;
- додаткові документи, що засвідчують певні обставини, наприклад, встановлення для подружжя режиму окремого проживання.
Важливо! Якщо інтереси сторони представляє законний представник, необхідно мати відповідну довіреність.