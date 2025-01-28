Скільки потрібно витратити, щоб купити 500 доларів сьогодні

В кінці грудня курс долара знизився. На початку лютого валюта може знову подорожчати. НБУ продовжує стабілізувати ситуацію на валютному ринку, зокрема, завдяки інтервенціям.

Який курс долара зараз 28 січня НБУ встановив курс на рівні 41,95 гривні за долар, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Мінфін". Читайте також Казахстан експортує нафту, скорочуючи постачання сировини від Москви У банках середній курс зріс незначно, зараз він такий: купівля здійснюється в середньому за 41,80 гривень за долар;

продаж – 42,40 гривні за долар. В обмінниках середній курс встановлено на такому рівні: купівля відбувається по середньому курсу 42,25 гривні за долар;

продаж – 42,30 гривні за долар. За скільки можна купити 500 доларів в кінці січня аби придбати 500 доларів у банку , потрібно витратити приблизно 21 200 гривень;

, потрібно витратити приблизно 21 200 гривень; щоб купити 500 доларів в обміннику, необхідно мати орієнтовно 21 150 гривень. Скільки можна отримати за здачу 500 доларів у банку за 500 доларів дадуть приблизно 20 900 гривень;

за 500 доларів дадуть приблизно 20 900 гривень; в обміннику за 500 доларів можна виручити орієнтовно 21 125 гривень. Тобто купувати та здавати долари сьогодні вигідніше в обміннику.