На що з бюджету буде виділено майже 800 мільйонів гривень
Уряд планує надання додаткового фінансового забезпечення окремо взятим бригадам. Йдеться про розподіл ПДФО від військових.
Як посилюватимуть військових
Уряд планує виділення 792 мільйонів гривень на потреби Сил оборони України. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розповів як саме витрачатимуть ці кошти.
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Ці додаткові кошти розподіляються військовими підрозділами на дуже нагальні потреби. На закупівлю боєприпасів, тепловізорів, дронів.
Кошти будуть розподілятися відповідно до розміру ПДФО, який у грудні сплатили військові. У телеграмі представника Кабінету Міністрів у Верховній Раді Тараса Мельничука вказано такий грошовий розподіл:
- Міністерство оборони отримає 657 мільйонів гривень (з цієї суми адміністрації Державної спеціальної служби транспорту нададуть 10,7 мільйона гривень).
- МВС – 100,7 мільйона гривень (Нацгвардія отримає 62,5 мільйона гривень, адміністрація Держприкордонслужби – 38,2 мільйона гривень).
- СБУ – 23,8 мільйона гривень.
- Головне управління розвідки МО України – 10,52 мільйона гривень.
Оборонний бюджет України на 2024 рік
При формуванні бюджету, уряд неодноразово наголосив, що пріоритетом 2024 року стане оборонний сектор. Сумарно на нього виділили 1 трильйон 685 мільярдів гривень.
Усі ці кошти будуть розподілятися переважно на зарплати військових, забезпечення потреб війська та закупку нового обладнання. Йдеться зокрема про масову закупівлю дронів.