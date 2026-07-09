Паливний ринок отримав новий удар: після рішення Росії дизель різко подорожчав

У США різко здорожчав дизель після рішення Росії заборонити експорт цього пального. Ф'ючерси в середу підскочили найвище за останні чотири роки.

Чому дизель рзіко здорожчав

На Нью-Йоркській товарній біржі (NYMEX) базовий контракт на дизельне пальне з наднизьким вмістом сірки завершив торги зростанням на 11,6% – до 154,71 долара за барель. Це найвищий рівень за понад місяць і найбільше одноденне зростання з березня 2022 року, пише Reuters.

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Така різка реакція цін на заборону Росією експорту дизелю ще більше посилила надзвичайну напруженість на світовому ринку дизельного пального.

Останнім часом ситуація на ньому й так склалася складна через низку факторів:

атаки українських дронів на російські НПЗ;

скорочення видобутку нафти в ОПЕК+;

перебої з постачаннями через війну в Ірані.

Усе це обмежило виробництво дизеля. Як наслідок, його світові запаси упали до нижчого рівня, ніж зазвичай.

Дизель – це той продукт, за яким зараз потрібно стежити всім. Ринок уже був напруженим ще до російської заборони, а тепер склалися дуже, дуже сприятливі умови для подальшого зростання цін на середні дистиляти,

– пояснив енергетичний радник Gulf Oil Том Клоза.

Чому ціни на дизель зростатимуть

Аналітики прогнозують, що російська заборона на експорт дизелю призведе до подальшого росту цін.

Хоча Сполучені Штати не імпортують дизель з Росії, однак інші країни, які залежать від російських постачань, ймовірно, шукатимуть альтернативи на Заході.

Експорт дизелю зі США минулого тижня вже сягнув рекордного показника для початку липня у 1,7 мільйона барелів на добу. А додатковий попит з боку інших держав може розкрутити ціни ще більше.

Аналітики прогнозують, що оптові ціни на дизель можуть зрости більш ніж на 40 центів за галон у відповідь на російську заборону експорту.

Тож, світовий ринок дизелю перебуває під тиском. Заборона Росії, а за тим і екскавація конфлікту на Близькому Сході можуть суттєво зменшити пропозицію, що у підсумку загрожує зростанням цін на пальне.

Нагадаємо, в середу, 8 липня, російський уряд оголосив повну заборону на експорт дизельного пального і заявив про підготовку імпорту нафтопродуктів протягом липня.