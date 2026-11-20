Вашингтон готує безпрецедентний удар по автопрому з Піднебесної, закриваючи свій ринок для їхніх машин. Однак у жорстких правилах несподівано знайшлася лазівка для одного з найвідоміших європейських брендів.

Чому американці відмовляються від китайських автомобілів

Американські законодавці завершують роботу над законопроєктом, який повністю заблокує доступ китайських автовиробників до ринку США, пише Bloomberg. Як повідомляють джерела, знайомі з перебігом переговорів, в останній момент політики внесли зміни, щоб вивести з-під удару німецьку групу Mercedes-Benz.

Якщо документ ухвалять до кінця року, прибутковий американський ринок буде остаточно закритий для таких гігантів, як BYD та Geely. Їхні дешеві та високотехнологічні електромобілі вже захоплюють Європу та Південну Америку, тому США діють на випередження, захищаючи власну економіку та національну безпеку від експансії Пекіна.

Як китайський капітал ледь не зупинив продажі німців

Проблема полягала в тому, що попередній проєкт закону забороняв продаж авто, якщо компанія-виробник більш ніж на 15% належить китайським структурам. Mercedes опинився у пастці: майже 10% акцій бренду володіє китайська державна компанія BAIC Motor, а ще майже 10% тримає Лі Шуфу, мільярдер і засновник Geely.

Щоб не втратити ринок США, німецький автогігант розгорнув масштабну лобістську кампанію. Тепер політики обговорюють пом'якшення правил для компаній, де китайські інвестори мають лише пасивні частки без права голосу.

Ми продовжуємо зустрічатися з усіма зацікавленими сторонами, які поділяють інтерес у тому, щоб це важливе законодавство стало законом у цьому Конгресі,

– дипломатично прокоментували ситуацію в пресслужбі Mercedes.

Що відомо про передісторію торговельної війни

Фактично китайські машини вже відрізані від США через надзвичайно високі мита та жорсткі обмеження Міністерства торгівлі на використання технологій з КНР. Новий закон має закріпити ці бар'єри на найвищому юридичному рівні.

Зверніть увагу! Водночас Європа та Канада донедавна діяли значно м'якше, що дозволило китайським брендам швидко захопити частину ринку. Лише минулого місяця Євросоюз схаменувся і досяг угоди з Китаєм про обмеження імпорту гібридних автомобілів, намагаючись врятувати власних виробників від нечесної конкуренції.

Тим часом американські законодавці вимагають від президента Дональда Трампа посилити тиск на Пекін щодо доступу до передових чипів США, зберігаючи при цьому діалог про безпеку штучного інтелекту. Ця тема стане ключовою під час зустрічі Трампа з лідером КНР Сі Цзіньпіном на саміті АТЕС у Шеньчжені.