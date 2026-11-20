Почему американцы отказываются от китайских автомобилей

Американские законодатели завершают работу над законопроектом, который полностью заблокирует доступ китайских автопроизводителей к рынку США, пишет Bloomberg. Как сообщают источники, знакомые с ходом переговоров, в последний момент политики внесли поправки, чтобы вывести из-под удара немецкую группу Mercedes-Benz.

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Если документ будет принят до конца года, прибыльный американский рынок будет окончательно закрыт для таких гигантов, как BYD и Geely. Их дешевые и высокотехнологичные электромобили уже завоевывают Европу и Южную Америку, поэтому США действуют на опережение, защищая собственную экономику и национальную безопасность от экспансии Пекина.

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Проблема заключалась в том, что предыдущий проект закона запрещал продажу автомобилей, если компания-производитель более чем на 15% принадлежит китайским структурам. Mercedes оказался в ловушке: почти 10% акций бренда принадлежат китайской государственной компании BAIC Motor, а еще почти 10% – Ли Шуфу, миллиардеру и основателю Geely.

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Чтобы не потерять рынок США, немецкий автогигант развернул масштабную лоббистскую кампанию. Теперь политики обсуждают смягчение правил для компаний, в которых китайские инвесторы владеют лишь пассивными долями без права голоса.

"Мы продолжаем встречаться со всеми заинтересованными сторонами, разделяющими интерес к тому, чтобы этот важный законопроект был принят в ходе текущей сессии Конгресса"– дипломатично прокомментировали ситуацию в пресс-службе Mercedes.

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Фактически китайские автомобили уже отрезаны от США из-за чрезвычайно высоких пошлин и жестких ограничений Министерства торговли на использование технологий из КНР. Новый закон должен закрепить эти барьеры на самом высоком юридическом уровне.

Обратите внимание! В то же время Европа и Канада до недавнего времени действовали значительно мягче, что позволило китайским брендам быстро захватить часть рынка. Только в прошлом месяце Евросоюз опомнился и достиг соглашения с Китаем об ограничении импорта гибридных автомобилей, пытаясь спасти собственных производителей от недобросовестной конкуренции.

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Между тем американские законодатели требуют от президента Дональда Трампа усилить давление на Пекин в вопросе доступа к передовым чипам США, сохраняя при этом диалог о безопасности искусственного интеллекта. Эта тема станет ключевой во время встречи Трампа с лидером КНР Си Цзиньпином на саммите АТЭС в Шэньчжэне.