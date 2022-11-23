США скасував заборону щодо імпорту російської нафти Японією та низкою країн ЄС

Попри санкції, що наберуть чинності 5 грудня, Міністерство фінансів США видало ліцензії на здійснення транзакцій стосовно постачання сирої нафти з Росії. Вони розповсюджуються на експорт до Японії, Хорватії, Болгарії та інших країн ЄС, які не мають виходу до моря.

Всі транзакції, що стосуються імпорту російської нафти з проєкту Сахалін-2 будуть дозволені до 30 вересня 2022 року. Окрім того, заборони США на транзакції щодо імпорту російської нафти до Хорватії, Болгарії та країн, які не мають доступу до моря, скасовуються.

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Дозвіл імпорту Японією

Мінфін США авторизує до 12:01 ранку 30 вересня 2023 року всі операції, пов'язані з морським транспортуванням сирої нафти, що походить з проєкту "Сахалін-2" або є його побічним продуктом, за умови, що воно призначене виключно для імпорту до Японії.

Дозвіл імпорту Європою працює у наступних випадках:

• З 5 грудня 2022 року до 31 грудня 2024 року для Болгарії буде скасовано обмеження для виконання укладених до 4 червня 2022 року контрактів або додаткових контрактів для купівлі, імпорту або передачі морської сирої нафти та нафтопродуктів походженням з Росії.

• З 5 лютого 2023 року до 31 грудня 2023 року для Хорватії для придбання, імпорту або передачі

вакуумного газойлю, що походить з Росії або експортується з Росії, якщо немає

альтернативного постачання, і Хорватія повідомила про це Єврокомісії, яка не заперечувала.

• Станом на 5 грудня 2022 року для країни-члена ЄС, яка не має виходу до моря, якщо постачання сирої нафти трубопроводом з Росії переривається з причин, які не залежать від цієї держави-члена ЄС, для морського транспорту.

Сира нафта з Росії, що підпадає під CN 2709 00, імпортуватиметься до цієї держави-члена ЄС до

постачання буде відновлено або поки Рада ЄС не вирішить скасувати цей виняток

щодо цієї держави-члена ЄС, залежно від того, що настане раніше.

Аварійні служби для суден

Санкції також не будуть поширюватись дії, які необхідні для реагування на надзвичайні ситуації на судах. Це форс-мажори, пов’язані зі здоров’ям або безпекою команди, захисту навколишнього середовища, включаючи безпечну стоянку в доці або якірну стоянку, терміновий ремонт або рятувальні операції.

Нагадаємо, 5 грудня почнуть діяти санкції країн G7 щодо експорту російської нафти. Надання морських послуг покупцям, які контрактують нафту агресора вище встановленої цінової стелі, буде заборонено.