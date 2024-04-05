Торгівля між Росією та Туреччиною погіршується: як на це впливають санкції

Туреччина продовжує торгувати з росіянами. Це відбувається попри підтримку турецьким урядом України.

Як на Росію впливають санкції

Цьогоріч Росія може отримати набагато менше промислового обладнання з Туреччини. Цьому сприятимуть санкції Заходу.

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Для Москви торговельний коридор з Туреччиною залишається одним з найважливіших. Потрібно розуміти, що саме поставки до Росії принесли значний прибуток експортерам машинного обладнання. Посилення західних санкцій обмежує продажі техніки росіянам.

Для будь-якого серйозного виробника промислового обладнання, схоже, неможливо зберегти свою попередню зацікавленість Росією перед лицем зростаючого тиску на банківську систему та ланцюги поставок,

– вважає голова Асоціації експортерів машин Кутлу Каравеліоглу.

Чому виникають проблеми з постачанням

За перший квартал 2024 року експорт з Туреччини до Росії впав на 33,7%.

Своїми санкціями Захід максимально обмежує надходження у Росію товарів, які мають подвійне призначення. Тобто ті, що можуть використовуватись у військовому секторі.

Зараз найбільше знизилось постачання у Росію такого обладнання:

насоси;

електродвигуни;

верстати.

Розуміємо, що західні санкції стають усе більш ефективними. Зокрема, і для країн, що не є членами ЄС.