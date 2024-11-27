Чи зростуть тарифи на газ в Україні після припинення контракту з Газпромом
Цьогоріч закінчується контракт між Україною та Росією про транспортування російського газу через українську газотранспортну систему. Це може вплинути на розмір тарифів для населення.
Чому може зрости тариф на газ у 2025
У коментарі 24 Каналу експерт Андрій Урста зазначив, що тариф на газ формується за сукупністю багатьох факторів. Зокрема, з урахуванням ціни самої сировини та вартості транспортування.
Зверніть увагу "Газпром" вже підготувався до припинення транзиту газу через Україну, – Reuters
Також важливим показником є обсяг транспортування газу, на який ці витрати будуть розподілятись. Якщо буде залучено більше іноземних користувачів системи – наприклад, для послуг шорт-холу ("короткого" транзиту) і доставки газу для зберігання у сховищах, – за рахунок цього можна буде компенсувати частину втрат у доходах.
У 2020 році Україна отримала 80% сукупного доходу Оператора ГТС через транзит газу. Відповідно, коли контракт закінчиться, буде втрачена вагома частина надходжень а це, своєю чергою, може змусити НКРЕКП скорегувати тариф на транспортування. Таким чином, збільшиться тиск на внутрішнього споживача.
Тариф доведеться підвищувати – це однозначно. На скільки – залежатиме від того, який обсяг транзиту буде з нового року і чи буде він взагалі,
– уточнює Урста.
На скільки може зрости тариф на газ
Колишній голова Оператора ГТС Сергій Макогон уточнив, що для побутових споживачів тариф не зазнає змін. Вартість кубометра для населення зараз – 7,96 гривні. Цей тариф уже враховує витрати на транспортування, передає Liga.net.
Макогон наголошує, що тариф на транспортування не буде значно зростати навіть попри відсутність транзиту.
Зараз транспортування газу у внутрішній системі коштує приблизно 0,2 гривні за кубічний метр. За моїми розрахунками, у разі нульового транзиту ця цифра зросте не більш як до 0,6 гривні за куб.
Зверніть увагу! За підрахунками Макогона, загальна вартість постачання газу зросте максимум на 3%. На думку експерта, це збільшення не є критичним.