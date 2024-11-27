Чи зростуть тарифи на газ в Україні після припинення контракту з Газпромом

Цьогоріч закінчується контракт між Україною та Росією про транспортування російського газу через українську газотранспортну систему. Це може вплинути на розмір тарифів для населення.

Чому може зрости тариф на газ у 2025

У коментарі 24 Каналу експерт Андрій Урста зазначив, що тариф на газ формується за сукупністю багатьох факторів. Зокрема, з урахуванням ціни самої сировини та вартості транспортування.

Зверніть увагу "Газпром" вже підготувався до припинення транзиту газу через Україну, – Reuters

Андрій Урста Генеральний менеджер у сфері розвитку ринків DiXi Group Також важливим показником є обсяг транспортування газу, на який ці витрати будуть розподілятись. Якщо буде залучено більше іноземних користувачів системи – наприклад, для послуг шорт-холу ("короткого" транзиту) і доставки газу для зберігання у сховищах, – за рахунок цього можна буде компенсувати частину втрат у доходах.

У 2020 році Україна отримала 80% сукупного доходу Оператора ГТС через транзит газу. Відповідно, коли контракт закінчиться, буде втрачена вагома частина надходжень а це, своєю чергою, може змусити НКРЕКП скорегувати тариф на транспортування. Таким чином, збільшиться тиск на внутрішнього споживача.

Тариф доведеться підвищувати – це однозначно. На скільки – залежатиме від того, який обсяг транзиту буде з нового року і чи буде він взагалі,

– уточнює Урста.

На скільки може зрости тариф на газ

Колишній голова Оператора ГТС Сергій Макогон уточнив, що для побутових споживачів тариф не зазнає змін. Вартість кубометра для населення зараз – 7,96 гривні. Цей тариф уже враховує витрати на транспортування, передає Liga.net.

Макогон наголошує, що тариф на транспортування не буде значно зростати навіть попри відсутність транзиту.

Сергій Макогон Екскерівник ТОА "Оператор ГТС України" Зараз транспортування газу у внутрішній системі коштує приблизно 0,2 гривні за кубічний метр. За моїми розрахунками, у разі нульового транзиту ця цифра зросте не більш як до 0,6 гривні за куб.

Зверніть увагу! За підрахунками Макогона, загальна вартість постачання газу зросте максимум на 3%. На думку експерта, це збільшення не є критичним.