На яких умовах може закінчитися війна в Україні, – The Economist

Херсон був єдиним обласним центром захопленим Росією з початку повномасштабного вторгнення, та уже кілька днів херсонці святкують звільнення з окупації. На думку президента Зеленського, ця перемога є переломним моментом у війні, який остаточно вирішив її результат.

Україна не буде поступатися територією

На саміті країн G20 президент Зеленський сказав, що Україна не буде поступатися територією заради компромісу з агресором і наголосив, що для закінчення війни Росія має визнати офіційні територіальні кордони України.

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Він запропонував "Формулу миру", підкресливши, що радіаційна та ядерна безпека має стати аксіомою, і в першу чергу Росія має залишити Запорізьку АЕС. Також, незалежно від того, коли закінчиться війна, має продовжуватися "зернова ініціатива", яка гарантує продовольчу стабільність у світі.

Не варто пропонувати Україні компроміси з совістю, суверенітетом та незалежністю. Україна завжди була лідером миротворчих зусиль, і світ це бачив. І якщо росія каже, що нібито хоче закінчити цю війну, хай доведе це діями. Ми не дамо Росії перечекати, наростити сили, а потім розпочати нову серію терору й глобальної дестабілізації,

– заявив президент на саміті G20 15 листопада

Яким закінчення війни бачить Захід

Найбільш чітко Президент Байден визначив свої цілі в гостьовій статті в New York Times у травні: 'демократична, незалежна, суверенна та процвітаюча Україна зі засобами для стримування та захисту від подальшої агресії". При цьому, зокрема, залишилося поза увагою питання про кордони України. Західні лідери кажуть, що це має вирішувати Україна.

Більш затяті прихильники України на Заході вважають, що з часом Україна стане сильнішою, а Росія слабшою. У заяві від 11 жовтня лідери групи промислово розвинутих країн G7 запропонували 'повну підтримку незалежності, територіальної цілісності та суверенітету України в її міжнародно визнаних кордонах". Вони вимагали, щоб Росія 'цілком і беззастережно відійшла" з усіх захоплених земель. Серед іншого вони пообіцяли знайти способи використання конфіскованих російських активів для допомоги у фінансуванні відновлення України.

Заява G7 в основному є вимогою повної капітуляції Росії, що не є правдоподібним дипломатичним результатом. Дипломатія за визначенням включає в себе давати і брати. Очікування не повинно бути ще одним Версальським договором,

– каже Семюель Чарап з американського аналітичного центру Rand Corporation.

Він додав, що Захід, Україна та Росія, стверджує він, повинні почати розмову, хоча б для того, щоб закласти основу для більш предметних переговорів у майбутньому, стверджуючи, що 'Боротьба і розмова одночасно мають бути нормою".

Повернення Криму

Мало хто із західних лідерів ставить під сумнів прагнення України повернути територію, втрачену після вторгнення Росії в лютому. Багато хто підтримав би спроби повернути частини Донбасу, захоплені в 2014 році. Але думки більш розходяться, коли справа стосується відновлення Криму. Багато хто хвилюється, що перспектива втрати півострова може спровокувати небезпечну ескалацію з боку Путіна.

Для деяких в адміністрації Байдена війна є питанням принципу: територія ніколи не повинна бути захоплена силою, тому всі російські здобутки мають бути скасовані. Інші, сумніваючись у здатності України відвоювати набагато більше, вважають, що час для дипломатії скоро настане. Так чи інакше, Америка не поспішає викладати дипломатичні позиції, які можуть викликати розбіжності в проукраїнському таборі.

Гарантії безпеки

Ще одна актуальна проблема – природа майбутніх гарантій безпеки Заходу для України. Вони повинні бути міцними, враховуючи, що Росія, ймовірно, залишатиметься загрозою для України, доки Путін буде при владі, якщо не довше. Декілька країн Центральної та Східної Європи виступають за швидкий вступ України до НАТО на тій підставі, що зобов’язання альянсу щодо взаємної оборони міцно стримуватимуть Росію. Незважаючи на всю свою ядерну загрозу, вона поки що утримується від відкритих ударів по території НАТО.

Однак адміністрація Байдена побоюється поширити свою ядерну парасольку на країну, яка перебуває у стані латентного чи фактичного конфлікту з Росією. Президент США намагається мінімізувати ризик прямого конфлікту між НАТО і Росією через побоювання, що це призведе до 'Третьої світової війни".

Тому увага привертається до тимчасових або альтернативних домовленостей. У вересні Андерс Фог Расмуссен, колишній генеральний секретар НАТО, та Андрій Єрмак, керівник штабу пана Зеленського, запропонували 'Київський безпековий договір", який пропонував би безпекову допомогу, окрім пакту про взаємну оборону. За зразком західної підтримки Ізраїлю, про яку говорив Зеленський, угода зміцнить збройні сили України, фактично перетворивши поточну спеціальну підтримку на систематичне, довгострокове зобов’язання.

Партнери України обіцяють 'багатодесятилітні" інвестиції в оборонну промисловість країни, масові поставки зброї, навчання, спільні навчання та розвідувальну підтримку. Договір не вимагатиме ані згоди Росії, ані нейтралітету України. Це не перешкоджає членству в НАТО. За певних обставин можливе військове втручання, щоб допомогти Україні. У разі нападу підписанти 'використають усі елементи своєї національної та колективної влади та вживуть відповідних заходів, які можуть включати дипломатичні, економічні та військові засоби". Більш широка група країн, включаючи азіатські союзники, підсилить таку військову допомогу санкціями проти Росії, включаючи положення про 'скасування" будь-яких поточних санкцій, які можуть бути скасовані в рамках угоди.

Навіть це може бути занадто амбітним для команди Байдена. Дехто запитує, наприклад, які зобов’язання взяла б на себе Україна, скажімо, шляхом реформ для зміцнення демократії чи боротьби з корупцією. Паралель з Ізраїлем недосконала. Крім усього іншого, Ізраїль є ядерною державою.

Небо має бути межею

Яким би не був дипломатичний шаблон, поведінка агресора довела, що Заходу потрібно буде допомогти Україні створити належним чином інтегровану та багатошарову систему протиповітряної оборони, поєднуючи винищувачі, батареї "земля-повітря" та озброєння з плеча. На цей час зброя надходить по частинах і часто не може обмінюватися даними. Є також побоювання щодо того, що в Україні закінчаться певні типи боєприпасів протиповітряної оборони. Якби це сталося, Росія могла б розгорнути набагато більше повітряних сил на підтримку наземних військ.

Перерва зіграє Росії на руку

Пауза, щоб пограти в дипломатію, може на деякий час підійти пану Путіну, особливо якщо це дозволить йому консолідувати деякі територіальні здобутки. Це може пояснити його нещодавнє пом’якшення ядерної риторики та раптове визнання українців жертвами західної агресії. "Захід кидає українців у топку"; Росія, навпаки, "завжди з повагою ставилася до українського народу", заявив Путін 4 листопада.

У всьому цьому Путін прагне залучити тих, хто коливається, особливо на глобальному Півдні. Він також хоче запевнити таких друзів, як Китай та Індія, які прямо заявили про своє несхвалення його ядерної безрозсудності. Понад усе Путін зацікавлений у тому, щоб достукатися до одного багатого світового слухача: Дональда Трампа, чиї союзники в Конгресі ставлять під сумнів американську допомогу Україні і який незабаром може оголосити ще одну кандидатуру на пост президента.

Перспектива розгрому російської армії насторожує багатьох на Заході: він може бути тим, що підштовхне Путіна до ядерної зброї. Це одна з причин, чому команда Байдена давно перестала говорити про допомогу Україні "перемогти".

Допомогою Україні Захід захистив себе

Доля України залежить не лише від доблесті її воїнів чи стійкості народу, а й від зовнішніх чинників, на які вона не може вплинути: незбагненних розрахунків російського деспотичного правителя та стійкості його друзів. Вигоди від війни для Заходу вже очевидні. Росія була надзвичайно ослаблена, що зробило фланг Європи набагато легшим для захисту. Для України, яка зазнала жахливих втрат, результат виглядає набагато менш певним.

Виплата репарацій