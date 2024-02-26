Українці можуть повпливати: Зеленський сподівається, що закон про БЕБ скоро проголосують

Президент України Володимир Зеленський сподівається, що скоро буде проголосований закон про Бюро економічної безпеки (БЕБ). За його словами, на це чекає вся Україна.

Зеленський про закон про БЕБ

Під час форуму-презентації Всеукраїнської економічної платформи "Зроблено в Україні", Зеленський висловив свої сподівання щодо закону БЕБ.

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Володимир Зеленський Президент України Дуже хочеться, щоб закон був проголосований найближчим часом. Усі чекають. І дуже важливо, що всі чекають в Україні.

Він наголосив, що дуже важливо, аби на терміни ухвалення законів впливали саме українці.

Які країни надали найбільшу фінансову допомогу Україні

19,5 мільярда доларів – ЄС;

4,5 мільярда доларів – МВФ;

3,4 мільярда доларів – Японія;

1,8 мільярда доларів – Канада;

1 мільярд доларів – Велика Британія;

660 мільйонів доларів – Світовий банк;

50 мільйонів доларів – Іспанія.

У грудні минулого року Кабмін запропонував перезавантажити роботу БЕБ. Тобто лише БЕБ та НАБУ перевірятимуть український бізнес, а Нацполіція і СБУ більше не займатимуться цими справами.