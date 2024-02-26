Зеленский о законе о БЭБ

Во время форума-презентации Всеукраинской экономической платформы "Сделано в Украине", Зеленский выразил свои надежды относительно закона БЭБ.

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Владимир Зеленский Президент Украины Очень хочется, чтобы закон был проголосован в ближайшее время. Все ждут. И очень важно, что все ждут в Украине.

Он отметил, что очень важно, чтобы на сроки принятия законов влияли именно украинцы.

Напомним! В декабре прошлого года Кабмин предложил перезагрузить работу БЭБ. То есть только БЭБ и НАБУ будут проверять украинский бизнес, а Нацполиция и СБУ больше не будут заниматься этими делами.

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