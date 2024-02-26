Зеленський про закон про БЕБ

Під час форуму-презентації Всеукраїнської економічної платформи "Зроблено в Україні", Зеленський висловив свої сподівання щодо закону БЕБ.

Читайте також Росія хоче взяти позику в Китаю у юанях

Володимир Зеленський Президент України Дуже хочеться, щоб закон був проголосований найближчим часом. Усі чекають. І дуже важливо, що всі чекають в Україні.

Він наголосив, що дуже важливо, аби на терміни ухвалення законів впливали саме українці.

Нагадаємо! У грудні минулого року Кабмін запропонував перезавантажити роботу БЕБ. Тобто лише БЕБ та НАБУ перевірятимуть український бізнес, а Нацполіція і СБУ більше не займатимуться цими справами.

Які країни надали найбільшу фінансову допомогу Україні