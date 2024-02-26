Зеленський про закон про БЕБ
Під час форуму-презентації Всеукраїнської економічної платформи "Зроблено в Україні", Зеленський висловив свої сподівання щодо закону БЕБ.
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Дуже хочеться, щоб закон був проголосований найближчим часом. Усі чекають. І дуже важливо, що всі чекають в Україні.
Він наголосив, що дуже важливо, аби на терміни ухвалення законів впливали саме українці.
Які країни надали найбільшу фінансову допомогу Україні
- 19,5 мільярда доларів – ЄС;
- 4,5 мільярда доларів – МВФ;
- 3,4 мільярда доларів – Японія;
- 1,8 мільярда доларів – Канада;
- 1 мільярд доларів – Велика Британія;
- 660 мільйонів доларів – Світовий банк;
- 50 мільйонів доларів – Іспанія.