Зеленський про закон про БЕБ

Під час форуму-презентації Всеукраїнської економічної платформи "Зроблено в Україні", Зеленський висловив свої сподівання щодо закону БЕБ.

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Володимир Зеленський

Президент України

Дуже хочеться, щоб закон був проголосований найближчим часом. Усі чекають. І дуже важливо, що всі чекають в Україні.

Він наголосив, що дуже важливо, аби на терміни ухвалення законів впливали саме українці.

Які країни надали найбільшу фінансову допомогу Україні

  • 19,5 мільярда доларів – ЄС;
  • 4,5 мільярда доларів – МВФ;
  • 3,4 мільярда доларів – Японія;
  • 1,8 мільярда доларів – Канада;
  • 1 мільярд доларів – Велика Британія;
  • 660 мільйонів доларів – Світовий банк;
  • 50 мільйонів доларів – Іспанія.