В обхід Росії: три країни запустили "залізничний шовковий шлях"

Три країни – Туреччина, Грузія та Азербайджан – запустили залізничне сполучення маршрутом Баку-Тбілісі-Карс. Нова ділянка сполучає Азію та Європу та робить це в обхід Росії.

Як важливе залізничне сполучення запустили?

Як повідомив міністр транспорту та інфраструктури Туреччини Абдулкадір Уралоглу на церемонії відкриття, ця залізнична лінія Баку-Тбілісі-Карс є однією з найважливіших транспортних інвестицій, про що пише Demirören Haber Ajansı.

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Ще з 2017 року вона зробила вагомий внесок у розвиток Середнього коридору та відіграла важливу роль у зміцненні сполучення між Азією та Європою.

Міністр пояснив, що країни побачили важливу реальність. А продемонстрували її порушення у ланцюжках постачання та вразливість міжнародних торгівельних.

Зверніть увагу! Річ у тім, що коридори, які вважалися альтернативою на випадок криз, насправді є страховкою глобальної торгівлі.

Політик зазначив, що наявність високопропускних, надійних, передбачуваних та безперервних транспортних коридорів станом на сьогодні важливіша, ніж будь-коли раніше. Зокрема, світові наразі потрібні не просто нові торгівельні шляхи, а саме надійні торгівельні шляхи.

Саме тому ми вважаємо надзвичайно важливим, що розширення пропускної спроможності залізниці Баку-Тбілісі-Карс завершилося саме в цей період,

– сказав Абдулкадір Уралоглу.

Турецький міністр додав, що ефективність Середнього коридору визначатиметься не лише обсягами інвестицій в інфраструктуру, а й якістю послуг та надійністю перевезень. А Глава Мінтрансу Туреччини назвав сполучення Баку-Тбілісі-Карс одним із ключових елементів глобальної транспортної мережі.

Цікаво! Уралоглу повідомив, що також тривають роботи над проєктом INRAIL, який суттєво збільшить можливості залізничних вантажних перевезень між Азією та Європою через протоку Босфор. Після завершення проєкту буде створено нове безперервне залізничне сполучення для вантажних поїздів між двома континентами, яке працюватиме 24 години на добу.

Що ще варто знати про транспортне сполучення?

Оновлену ділянку відкрили в грузинському місті Ахалкалакі. Це надало змогу вивести лінію на максимальну пропускну здатність.

Залізниця є ключовою ланкою "Серединного коридору" протяжністю понад 4 250 кілометрів. Він пролягає не тільки через Азербайджан, Грузію та Туреччину, а ще й через Казахстан та Каспійське море.

Зокрема, Пекін цікавиться нарощуванням перевезень цим напрямком. Подібна логістика вважається складнішою, ніж у випадку з російськими транзитами.

Але Пекін та Астана активно опрацьовують цей проєкт через токсичність та ненадійність Росії. Також важливу роль відіграли санкції проти Кремля.

Раніше медіа повідомляли, що Туреччина розраховує відкрити кордон з Вірменією. Таким чином, хочуть розблокувати торгівельний маршрут між Європою та Азією.

Серединний коридор – це сухопутний маршрут, який з'єднує Китай та Європу через Кавказ та Туреччину, а ще дозволяє доставляти вантажі за 12 – 15 днів. Наразі обсяги перевезень невеликі, але потенціал залишається великим.