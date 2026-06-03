Как важное железнодорожное сообщение запустили?

Как сообщил министр транспорта и инфраструктуры Турции Абдулкадир Уралоглу на церемонии открытия, эта железнодорожная линия Баку-Тбилиси-Карс является одной из важнейших транспортных инвестиций, о чем пишет Demirören Haber Ajansı.

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Еще с 2017 года она сделала весомый вклад в развитие Среднего коридора и сыграла важную роль в укреплении сообщения между Азией и Европой.

Министр объяснил, что страны увидели важную реальность. А продемонстрировали ее нарушения в цепочках поставок и уязвимость международных торговых.

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Обратите внимание! Дело в том, что коридоры, которые считались альтернативой на случай кризисов, на самом деле являются страховкой глобальной торговли.

Политик отметил, что наличие высокопропускных, надежных, предсказуемых и непрерывных транспортных коридоров по состоянию на сегодня важнее, чем когда-либо прежде. В частности, миру сейчас нужны не просто новые торговые пути, а именно надежные торговые пути.

Именно поэтому мы считаем чрезвычайно важным, что расширение пропускной способности железной дороги Баку-Тбилиси-Карс завершилось именно в этот период,

– сказал Абдулкадир Уралоглу.

Турецкий министр добавил, что эффективность Среднего коридора будет определяться не только объемами инвестиций в инфраструктуру, но и качеством услуг и надежностью перевозок. А Глава Минтранса Турции назвал сообщение Баку-Тбилиси-Карс одним из ключевых элементов глобальной транспортной сети.

Интересно! Уралоглу сообщил, что также продолжаются работы над проектом INRAIL, который существенно увеличит возможности железнодорожных грузовых перевозок между Азией и Европой через пролив Босфор. После завершения проекта будет создано новое непрерывное железнодорожное сообщение для грузовых поездов между двумя континентами, которое будет работать 24 часа в сутки.

Что еще стоит знать о транспортном сообщении?

Обновленный участок открыли в грузинском городе Ахалкалаки. Это позволило вывести линию на максимальную пропускную способность.

Железная дорога является ключевым звеном "Срединного коридора" протяженностью более 4 250 километров. Он пролегает не только через Азербайджан, Грузию и Турцию, но и через Казахстан и Каспийское море.

В частности, Пекин интересуется наращиванием перевозок по этому направлению. Подобная логистика считается более сложной, чем в случае с российскими транзитами.

Но Пекин и Астана активно прорабатывают этот проект из-за токсичности и ненадежности России. Также важную роль сыграли санкции против Кремля.

Ранее медиа сообщали, что Турция рассчитывает открыть границу с Арменией. Таким образом, хотят разблокировать торговый маршрут между Европой и Азией.

Срединный коридор – это сухопутный маршрут, который соединяет Китай и Европу через Кавказ и Турцию, а еще позволяет доставлять грузы за 12 – 15 дней. Сейчас объемы перевозок небольшие, но потенциал остается большим.