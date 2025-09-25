Вугілля замість газу: чи може Росія замінити одне викопне паливо на інше
- Росія обговорює можливість заміни газу вугіллям, однак може покрити потреби власного ринку, адже має достатньо газу.
- Причиною таких розмов є зокрема санкції, які впливають на вугільну галузь.
Наразі у Росії звучать заяви про можливе будівництво газопроводу "Сили Сибіру-2", а також постачання газу до Китаю. Однак водночас Кремль каже про дефіцит газу, а президент країни пропонує росіянам перехід на вугілля, запасів якого має вистачити державі аж на тисячі років.
Чи може Росія замінити газ вугіллям?
Директор з досліджень DiXi Group Роман Ніцович розповів для 24 Каналу, що означають дані заяви.
Згідно зі слів експерта, всі ці слова були розраховані для аудиторії та з певними цілями. А Росії вистачить газу для покриття потреб власного ринку.
Роман Ніцович пояснив: росіяни намагаються компенсувати втрати європейському напрямку, зокрема шляхом газифікації та збільшення обсягу споживання в власній економіці. Однак "це не ті обсяги та не ті ціни".
А по-друге, чому саме зараз заговорили про вугілля? Через те що вона переживає катастрофічне падіння у зв'язку з накладеними санкціями,
– сказав директор DiXi Group.
Нагадаємо! Криза затягує цю російську галузь. Зокрема дохід російських вугільників може впасти до мінімуму з 2020 року, а сумарний збиток може перевищити 300 мільярдів рублів
Що відбувається з вугільною промисловість у Росії?
У поточному році збитки російських вугільних компаній можуть перевищити 3,9 мільярда доларів. А це утричі більше, ніж торік, про що повідомляє Служба зовнішньої розвідки.
Причиною такої ситуації є:
- поєднання дорогих кредитів;
- падіння попиту;
- зростання витрат і недосконалої логістики.
Загальний борг сектору перевищив 13 мільярдів доларів, і до кінця року може сягнути 15,5 мільярдів доларів, значну частину з яких становлять банківські позики,
– йдеться у повідомленні.
Цікаво! Наприклад, у Кузбасі, де видобуток вугілля є основним джерелом зайнятості, ситуація перетворюється на соціальну кризу.
Що ще відомо про проблеми у цій галузі Росії?
За перше півріччя поточного року вугільні компанії отримали 185,2 мільярда рублів сукупного збитку. Крім того, частка збиткових компаній сягнула 66.
На настання кризи у галузі вплинули західні санкції та падіння попиту в Азії, а також падіння середніх світових цін на енергетичне вугілля та зміцнення рубля.