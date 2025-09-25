Сейчас в России звучат заявления о возможном строительстве газопровода "Силы Сибири-2", а также поставки газа в Китай. Однако в то же время Кремль говорит о дефиците газа, а президент страны предлагает россиянам переход на уголь, запасов которого должно хватить государству аж на тысячи лет.

Может ли Россия заменить газ углем?

Директор по исследованиям DiXi Group Роман Ницович рассказал для 24 Канала, что означают данные заявления.

Согласно словам эксперта, все эти слова были рассчитаны для аудитории и с определенными целями. А России хватит газа для покрытия потребностей собственного рынка.

Роман Ницович объяснил: россияне пытаются компенсировать потери европейском направлении, в частности путем газификации и увеличения объема потребления в собственной экономике. Однако "это не те объемы и не те цены".

А во-вторых, почему именно сейчас заговорили об угле? Потому что она переживает катастрофическое падение в связи с наложенными санкциями,

– сказал директор DiXi Group.

Напомним! Кризис затягивает эту российскую отрасль. В частности доход российских угольщиков может упасть до минимума с 2020 года, а суммарный убыток может превысить 300 миллиардов рублей

Что происходит с угольной промышленностью в России?

В текущем году убытки российских угольных компаний могут превысить 3,9 миллиарда долларов. А это втрое больше, чем в прошлом году, о чем сообщает Служба внешней разведки.

Причиной такой ситуации является:

сочетание дорогих кредитов; падение спроса; рост расходов и несовершенной логистики.

Общий долг сектора превысил 13 миллиардов долларов, и до конца года может достичь 15,5 миллиардов долларов, значительную часть из которых составляют банковские займы,

– говорится в сообщении.

Интересно! Например, в Кузбассе, где добыча угля является основным источником занятости, ситуация превращается в социальный кризис.

Что еще известно о проблемах в этой отрасли России?