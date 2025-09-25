Может ли Россия заменить газ углем?
Директор по исследованиям DiXi Group Роман Ницович рассказал для 24 Канала, что означают данные заявления.
Согласно словам эксперта, все эти слова были рассчитаны для аудитории и с определенными целями. А России хватит газа для покрытия потребностей собственного рынка.
Роман Ницович объяснил: россияне пытаются компенсировать потери европейском направлении, в частности путем газификации и увеличения объема потребления в собственной экономике. Однако "это не те объемы и не те цены".
А во-вторых, почему именно сейчас заговорили об угле? Потому что она переживает катастрофическое падение в связи с наложенными санкциями,
– сказал директор DiXi Group.
Напомним! Кризис затягивает эту российскую отрасль. В частности доход российских угольщиков может упасть до минимума с 2020 года, а суммарный убыток может превысить 300 миллиардов рублей
Что происходит с угольной промышленностью в России?
В текущем году убытки российских угольных компаний могут превысить 3,9 миллиарда долларов. А это втрое больше, чем в прошлом году, о чем сообщает Служба внешней разведки.
Причиной такой ситуации является:
- сочетание дорогих кредитов;
- падение спроса;
- рост расходов и несовершенной логистики.
Общий долг сектора превысил 13 миллиардов долларов, и до конца года может достичь 15,5 миллиардов долларов, значительную часть из которых составляют банковские займы,
– говорится в сообщении.
Интересно! Например, в Кузбассе, где добыча угля является основным источником занятости, ситуация превращается в социальный кризис.
Что еще известно о проблемах в этой отрасли России?
За первое полугодие текущего года угольные компании получили 185,2 миллиарда рублей совокупного убытка. Кроме того, доля убыточных компаний достигла 66.
На наступление кризиса в отрасли повлияли западные санкции и падение спроса в Азии, а также падение средних мировых цен на энергетический уголь и укрепление рубля.