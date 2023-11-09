Безкоштовна заміна лічильників: у яких випадках це можливо

Українські споживачі періодично змушені змінювати лічильники. Фахівці розповіли, коли це потрібно робити та хто повинен оплачувати заміну.

Для правильного обліку обсягів електроенергії, яку отримують побутові та комерційні споживачі, лічильники необхідно перевіряти та періодично замінювати.

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Що каже норма закону Лічильники, які використовуються для комерційного обліку електричної енергії, належать до законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки та підлягають періодичній повірці та повірці після ремонту.

У яких випадках заміна безкоштовна

Під час заміни приладів обліку електроенергії для побутових споживачів оператор оплачує всі пов’язані з цим витрати у випадках:

планової заміни приладів обліку електроенергії побутових споживачів;

за власною ініціативою оператора системи розподілу здійснює заміну на лічильники з кращими технічними характеристиками, ніж встановлені.

Коли потрібна заміна

Заміна здійснюється у терміни встановлені нормативно-технічними документами.

За даними служби, потрібно міняти лічильники, які:

завершили міжповірочний інтервал;

не пройшли періодичну перевіркую.

Актуальні тарифи на електроенергію

Такі прилади обліку важаються не придатними до застосування і повинні бути вилучені з використання

Наразі тариф на електроенергію в Україні складає 2,64 гривні за кіловат-годину для побутових споживачів.

Згідно з постановою НКРЕКП з 1 листопада ціна на універсальні послуги для малих непобутових споживачів наступна:

Для клієнтів мереж ПрАТ "ДТЕК Київські електромережі":

за I клас напруги – 638,6 копійки за кіловат-годину з ПДВ;

II клас напруги – 704,8 копійки за кіловат-годину з ПДВ.

Для малих непобутових клієнтів мереж ПрАТ "ДТЕК Київські регіональні електромережі":

I клас напруги – 661,5 копійки за кіловат-годину з ПДВ;

II клас напруги – 790,8 копійки за кіловат-годину з ПДВ.

Для малих непобутових клієнтів мереж ПАТ "Укрзалізниця":