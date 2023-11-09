Для правильного учета объемов электроэнергии, получаемой бытовым и коммерческим потребителем, счетчики необходимо проверять и периодически заменять.
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Что говорит норма законаСчетчики, используемые для коммерческого учета электрической энергии, принадлежат законодательно регулируемым средствам измерительной техники и подлежат периодической поверке и поверке после ремонта.
В каких случаях замена бесплатная
При замене приборов учета электроэнергии для бытовых потребителей оператор оплачивает все связанные с этим расходы в случаях:
- плановой замены устройств учета электроэнергии бытовых потребителей;
- по собственной инициативе оператора системы распределения производит замену на счетчики с лучшими техническими характеристиками, чем установленные.
Когда требуется замена
По данным службы, нужно менять счетчики, которые:
- завершили межповерочный интервал;
- не прошли периодическую проверку.
Актуальные тарифы на электроэнергию
В настоящее время тариф на электроэнергию в Украине составляет 2,64 гривны за киловатт-час для бытовых потребителей.
Согласно с постановлением НКРЭКУ с 1 ноября цена на универсальные услуги для малых небытовых потребителей следующее:
Для клиентов сетей ЧАО "ДТЭК Киевские электросети":
- за I класс напряжения – 638,6 копейки за киловатт-час по НДС;
- II класс напряжения – 704,8 копейки за киловатт-час по НДС.
Для малых небытовых клиентов сетей ЧАО "ДТЭК Киевские региональные электросети":
- I класс напряжения – 661,5 копейки за киловатт-час по НДС;
- II класс напряжения – 790,8 копейки за киловатт-час по НДС.
Для малых небытовых клиентов сетей ПАО "Укрзализныця":
- I класс напряжения – 668,9 копейки за киловатт-час по НДС;
- II класс напряжения – 843,4 копейки за киловатт-час по НДС.