Для правильного обліку обсягів електроенергії, яку отримують побутові та комерційні споживачі, лічильники необхідно перевіряти та періодично замінювати.
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Що каже норма законуЛічильники, які використовуються для комерційного обліку електричної енергії, належать до законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки та підлягають періодичній повірці та повірці після ремонту.
У яких випадках заміна безкоштовна
Під час заміни приладів обліку електроенергії для побутових споживачів оператор оплачує всі пов’язані з цим витрати у випадках:
- планової заміни приладів обліку електроенергії побутових споживачів;
- за власною ініціативою оператора системи розподілу здійснює заміну на лічильники з кращими технічними характеристиками, ніж встановлені.
Коли потрібна заміна
За даними служби, потрібно міняти лічильники, які:
- завершили міжповірочний інтервал;
- не пройшли періодичну перевіркую.
Актуальні тарифи на електроенергію
Наразі тариф на електроенергію в Україні складає 2,64 гривні за кіловат-годину для побутових споживачів.
Згідно з постановою НКРЕКП з 1 листопада ціна на універсальні послуги для малих непобутових споживачів наступна:
Для клієнтів мереж ПрАТ "ДТЕК Київські електромережі":
- за I клас напруги – 638,6 копійки за кіловат-годину з ПДВ;
- II клас напруги – 704,8 копійки за кіловат-годину з ПДВ.
Для малих непобутових клієнтів мереж ПрАТ "ДТЕК Київські регіональні електромережі":
- I клас напруги – 661,5 копійки за кіловат-годину з ПДВ;
- II клас напруги – 790,8 копійки за кіловат-годину з ПДВ.
Для малих непобутових клієнтів мереж ПАТ "Укрзалізниця":
- I клас напруги – 668,9 копійки за кіловат-годину з ПДВ;
- II клас напруги – 843,4 копійки за кіловат-годину з ПДВ.