Для правильного обліку обсягів електроенергії, яку отримують побутові та комерційні споживачі, лічильники необхідно перевіряти та періодично замінювати.

Читайте також: Як подати показники лічильника: 5 дієвих способів

Що каже норма закону

Лічильники, які використовуються для комерційного обліку електричної енергії, належать до законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки та підлягають періодичній повірці та повірці після ремонту.

У яких випадках заміна безкоштовна

Під час заміни приладів обліку електроенергії для побутових споживачів оператор оплачує всі пов’язані з цим витрати у випадках:

  • планової заміни приладів обліку електроенергії побутових споживачів;
  • за власною ініціативою оператора системи розподілу здійснює заміну на лічильники з кращими технічними характеристиками, ніж встановлені.

Коли потрібна заміна

За даними служби, потрібно міняти лічильники, які:

  • завершили міжповірочний інтервал;
  • не пройшли періодичну перевіркую.

Актуальні тарифи на електроенергію

Наразі тариф на електроенергію в Україні складає 2,64 гривні за кіловат-годину для побутових споживачів.

Згідно з постановою НКРЕКП з 1 листопада ціна на універсальні послуги для малих непобутових споживачів наступна:

Для клієнтів мереж ПрАТ "ДТЕК Київські електромережі":

  • за I клас напруги – 638,6 копійки за кіловат-годину з ПДВ;
  • II клас напруги – 704,8 копійки за кіловат-годину з ПДВ.

Для малих непобутових клієнтів мереж ПрАТ "ДТЕК Київські регіональні електромережі":

  • I клас напруги – 661,5 копійки за кіловат-годину з ПДВ;
  • II клас напруги – 790,8 копійки за кіловат-годину з ПДВ.

Для малих непобутових клієнтів мереж ПАТ "Укрзалізниця":

  • I клас напруги – 668,9 копійки за кіловат-годину з ПДВ;
  • II клас напруги – 843,4 копійки за кіловат-годину з ПДВ.