Для правильного обліку обсягів електроенергії, яку отримують побутові та комерційні споживачі, лічильники необхідно перевіряти та періодично замінювати.

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Що каже норма закону Лічильники, які використовуються для комерційного обліку електричної енергії, належать до законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки та підлягають періодичній повірці та повірці після ремонту.

У яких випадках заміна безкоштовна

Під час заміни приладів обліку електроенергії для побутових споживачів оператор оплачує всі пов’язані з цим витрати у випадках:

планової заміни приладів обліку електроенергії побутових споживачів;

за власною ініціативою оператора системи розподілу здійснює заміну на лічильники з кращими технічними характеристиками, ніж встановлені.

Звертаємо увагу! Заміна здійснюється у терміни встановлені нормативно-технічними документами.

Коли потрібна заміна

За даними служби, потрібно міняти лічильники, які:

завершили міжповірочний інтервал;

не пройшли періодичну перевіркую.

Важливо! Такі прилади обліку важаються не придатними до застосування і повинні бути вилучені з використання

Актуальні тарифи на електроенергію

Наразі тариф на електроенергію в Україні складає 2,64 гривні за кіловат-годину для побутових споживачів.

Згідно з постановою НКРЕКП з 1 листопада ціна на універсальні послуги для малих непобутових споживачів наступна:

Для клієнтів мереж ПрАТ "ДТЕК Київські електромережі":

за I клас напруги – 638,6 копійки за кіловат-годину з ПДВ;

II клас напруги – 704,8 копійки за кіловат-годину з ПДВ.

Для малих непобутових клієнтів мереж ПрАТ "ДТЕК Київські регіональні електромережі":

I клас напруги – 661,5 копійки за кіловат-годину з ПДВ;

II клас напруги – 790,8 копійки за кіловат-годину з ПДВ.

Для малих непобутових клієнтів мереж ПАТ "Укрзалізниця":