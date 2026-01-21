Потрібно терміново замінити картку "Приватбанку": хто з українців має її перевипустити

"Приватбанк" є найбільшим та найпопулярнішим банком України. Чимало громадян користуються його послугами роками.

Яке важливе оголошення зробили у "Приватбанку"?

І щоб продовжувати користуватися ними надалі, деяким клієнтам потрібно перевипустити картку, про що йдеться на сторінці "Приватбанку" у Фейсбуці.

Мова йде про осіб, у яких закінчується термін дії картки. Вони мають два варіанти:

оформити Digital картку;

перевипустити пластикову картку.

Миттєву Digital картку завжди можна оформити в Приват24,

– повідомили у банку.

Для цього слід перейти у розділ "Всі картки". Далі натиснути "Додати" та вибрати "Digital картка".

Зверніть увагу! З нею ви можна здійснювати оплати в торговій мережі за допомогою смартфону, купувати оплати та знімати готівку з банкоматів ПриватБанку.

Також українцям дають можливість просто перевипустити пластикову картку. Це можна у будь-якому відділенні банку.

Також перевипущену картку можна замовити з доставкою по Україні чи навіть за кордон. Для цього потрібно виконати такі дії:

Відкрити меню "Гаманець" вибрати потрібну картку; натиснути "Замовити картку".

Важливо! На період дії воєнного стану термін дії усіх пластикових карток було автоматично продовжено на 30 місяців, тому картки продовжать працювати без обмежень.

Що взагалі таке Digital картка? Digital картка – це віртуальна картка, що існує в банківській системі. Але пластикового носія вона не має. Про це розповіли на сайті "Приватбанку".

За функціями вона не відрізняється від фізичної. Різниця полягає у тому, що віртуальну картку побачити можна лише в банківському мобільному застосунку або в електронному гаманці.

Зауважте! Для оплати в торгових мережах знадобиться смартфон з технологією NFC та система мобільних платежів, але для платежів в інтернеті її можна використовувати одразу.

