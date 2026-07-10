Кількість уражень зросла на 36%: Росія змінила тактику ударів по енергетиці

Росія значно посилила атаки на українську енергосистему у 2026 році. Через це стрімко збільшилася і кількість влучань в енергетичні об'єкти держави.

Як зросла кількість атак на енергетику

Порівняно з першим півріччям 2025 року ураження енергооб'єктів зросло на 36%, розповів голова правління Укренерго Віталій Зайченко на форумі "Децентралізована генерація в Україні 2.0", передає "Укрінформ".

Якщо на початку повномасштабної війни окупанти запускали по одній цілі максимум 3– 4 дрони, то зараз атакують щонайменше 20 – 25 безпілотниками за один раз.

Водночас Росія, за його словами, не обмежується лише генерацією електрики, а намагається діяти комплексно. Відтак, страждають і мережі електропередачі.

Зростає кількість уражень, особливо цьогоріч – на 36% порівняно із першим півріччям минулого року. Збитки лише Укренерго вже наблизилися до 90 мільярдів гривень,

– зазначив Зайченко.

У підсумку через ворожі атаки близько 50% потужностей із виробництва електроенергії в Україні наразі втрачено. Особливо сильних пошкоджень зазнала маневрова генерація.

Які втрати Укренерго через обстріли

Російські обстріли призводять до вимушених знеструмлень споживачів. За перші пів року найбільше українців одночасно залишалися без світла у лютому:

у січні – в середньому 6,1 мільйона абонентів;

у лютому – 6,5 мільйона;

у березні – 3,8 мільйона.

Найбільшу кількість споживачів, які одночасно втратили електропостачання, нарахували 8 лютого – понад 12 мільйонів українців.

Через ці відключення світала Укренерго вже втратило 4 мільярди гривень доходів.

У січні – квітні цього року вимушені обмеження електропостачання зменшили фактичне споживання електроенергії приблизно на 6,5 мільярда кіловат-годин. Це приблизно 1 135 діб середнього споживання такого міста, як Київ,

– навів приклад Зайченко.

Однак він наголосив, що тарифи на передачу електроенергії або диспетчеризацію не залежать від втрати доходів компанією.

Таким чином, виклики перед енергосистемою України зростають. Щоб забезпечити стабільність її роботи наразі вкрай важливо розвивати нову генерацію.

Допомогти у цьому, зокрема, може будівництво понад 1,5 гігавата нових високоманеврених генеруючих потужностей. Як повідомив міністр енергетики України Денис Шмигаль, держава вже запустила конкурс і представила інвесторам вимоги до проєктів.