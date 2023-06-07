Замість зруйнованої Каховської ГЕС: в Мінекономіки порахували вартість нової гідроелектростанції

Будівництво нової гідростанції для України може обійтися в понад 1 мільярд доларів. Проте це ще не все, на державу очікують і інші витрати на усунення наслідків екокатастрофи.

Скільки коштує побудувати нову ГЕС

Перша віцепрем’єр-міністр економіки Юлія Свириденко заявила, що будівництво нової ГЕС може коштувати для України близько 1 мільярда доларів.

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Ціна будівництва нової ГЕС може коштувати близько 1 мільярд доларів, оскільки мова йде не тільки про встановлення нових гідроагрегатів, а про відновлення цілісності величезної греблі,

– розповіла вона.

6 червня 2023 року Росія вчинила черговий терористичний акт, підірвавши Каховську ГЕС , що спричинило масштабне затоплення навколишніх територій.

Вона додала, що відновлення потребують не лише гідроагрегати, а й сама гребля. Вона спрогнозувала, що лише на відновлення дамби піде 5 років, а екологічні та гуманітарні наслідки після аварії будуть лише зростати.

До слова, за підрахунками Міндовкілля та Держекоінспекції завдано 2 мільярди гривень збитків для водних ресурсів і ця сума лише зростатиме.

Які ще витрати чекають на Україну

Від 6 червня 2023 року була підписана постанова на будівництво магістральних водогонів на низці територій.

Затвердити Порядок реалізації експериментального проєкту з будівництва магістральних водогонів Карачунівське водосховище — Кривий Ріг — Південне водосховище, Марганець — Нікополь, Хортиця (ДВС2) — Томаківка, що додається,

– йдеться у документі.

На будівництво цих водогонів держава виділила – 1,5 мільярда гривень. Відбудова орієнтовно має тривати протягом 2 років після катастрофи.

Де побудують нову ГЕС