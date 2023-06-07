Замість зруйнованої Каховської ГЕС: в Мінекономіки порахували вартість нової гідроелектростанції
Джерело:Мінекономіки
Будівництво нової гідростанції для України може обійтися в понад 1 мільярд доларів. Проте це ще не все, на державу очікують і інші витрати на усунення наслідків екокатастрофи.
Скільки коштує побудувати нову ГЕС
Перша віцепрем’єр-міністр економіки Юлія Свириденко заявила, що будівництво нової ГЕС може коштувати для України близько 1 мільярда доларів.
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Ціна будівництва нової ГЕС може коштувати близько 1 мільярд доларів, оскільки мова йде не тільки про встановлення нових гідроагрегатів, а про відновлення цілісності величезної греблі,
– розповіла вона.
Вона додала, що відновлення потребують не лише гідроагрегати, а й сама гребля. Вона спрогнозувала, що лише на відновлення дамби піде 5 років, а екологічні та гуманітарні наслідки після аварії будуть лише зростати.
До слова, за підрахунками Міндовкілля та Держекоінспекції завдано 2 мільярди гривень збитків для водних ресурсів і ця сума лише зростатиме.
Які ще витрати чекають на Україну
Від 6 червня 2023 року була підписана постанова на будівництво магістральних водогонів на низці територій.
Затвердити Порядок реалізації експериментального проєкту з будівництва магістральних водогонів Карачунівське водосховище — Кривий Ріг — Південне водосховище, Марганець — Нікополь, Хортиця (ДВС2) — Томаківка, що додається,
– йдеться у документі.
На будівництво цих водогонів держава виділила – 1,5 мільярда гривень. Відбудова орієнтовно має тривати протягом 2 років після катастрофи.
Де побудують нову ГЕС
- Нову Каховську ГЕС побудують на тому ж місці вже після деокупації.
- Директор "Укргідроенерго" сподівається, що нижня водозливна гребля не підірвана, а якщо й підірвана, то вся вода зійде з водосховища.
- Тому ми з проєктним інститутом і з будівельниками обговорюємо питання, як потрібно після деокупації відгородити плотину. Наразі у верхніх водосховищах ми будемо зберігати воду. Зараз 3–4 області будуть потерпати від нестачі води, – зауважив він.