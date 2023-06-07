Вместо разрушенной Каховской ГЭС: в Минэкономики посчитали стоимость новой гидроэлектростанции

Строительство новой гидростанции для Украины может обойтись более чем в 1 миллиард долларов. Однако это еще не все, государство ожидают и другие расходы на устранение последствий экокатастрофы.

Сколько стоит построить новую ГЭС

Первая вице-премьер-министр экономики Юлия Свириденко заявила, что строительство новой ГЭС может стоить для Украины близко 1 миллиард долларов.

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Цена строительства новой ГЭС может стоить около 1 миллиарда долларов, поскольку речь идет не только об установке новых гидроагрегатов, а о восстановлении целостности огромной плотины.

– рассказала она.

6 июня 2023 года Россия совершила очередной террористический акт, взорвав Каховская ГЭС , что повлекло за собой масштабное затопление окрестных территорий.

Она добавила, что в восстановлении нуждаются не только гидроагрегаты, но и сама плотина. Она спрогнозировала, что только на восстановление дамбы уйдет 5 лет, а экологические и гуманитарные последствия после аварии будут только расти.

К слову, по подсчетам Минсреды и Госэкоинспекции нанесено 2 миллиарда гривен ущерба для водных ресурсов и эта сумма будет только расти.

Какие еще расходы ждут Украины

С 6 июня 2023 года была подписано постановление на строительство магистральных водопроводов на ряде территорий.

Утвердить Порядок реализации экспериментального проекта по строительству магистральных водопроводов Карачуновское водохранилище — Кривой Рог — Южное водохранилище, Марганец — Никополь, Хортица (ДВС2) — Прилагаемый Томаковка

– говорится в документе.

На строительство этих водопроводов государство выделило – 1,5 миллиарда гривен. Восстановление ориентировочно должно продолжаться в течение 2 лет после катастрофы.

Где построят новую ГЭС