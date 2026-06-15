"Не згадуються в жодному тексті": Венс здивував заявою про заморожені активи Ірану
Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що адміністрація Дональда Трампа планує пізніше цього тижня оприлюднити повний текст мирної угоди з Іраном. Однак він вже зараз спростував повідомлення ЗМІ про можливе розблокування заморожених активів Тегерана.
Чи розблокують активи Ірану
Про особливості майбутньої угоди з Іраном Венс розповів в ефірі CBS Mornings.
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Віцепрезидент зауважив, що навколо змісту домовленостей США та Ірану наразі поширюється багато неточної інформації. Зокрема, це стосується заморожених активів Тегерана.
Венс заперечив інформацію, що 24 мільярди доларів заморожених іранських коштів нібито можуть розблокувати за певних умов.
Ця цифра не згадується в жодному з текстів,
– підкреслив політик.
За його словами, США лише говорили про можливість обговорення долі заблокованих активів Тегерана. Але це питання порушуватимуть лише після підписання меморандуму про взаєморозуміння між країнами.
Наразі ж, на думку Венса, є більш нагальне і значно масштабніше питання – зняття санкцій з іранської економіки. Але це можливо лише у тому разі, якщо влада країни візьме на себе довгострокові зобов’язання щодо ядерної програми.
Віцепрезидент США наголосив, що майбутня угода загалом "гарантує, що Іран ніколи не отримає ядерну зброю, водночас відкриваючи Ормузьку протоку".
Це фактично простягає руку Ірану і каже: якщо ви готові виконувати свої зобов’язання, якщо ви готові дозволити реальні інспекції вашої ядерної програми, тоді ми знову приймемо вас у світову економіку,
– додав Венс.
Зауважте! Очікується, що меморандум про порозуміння США та Іран можуть підписати вже у п'ятницю, 19 червня, у швейцарській Женеві. Однак Вашингтон хоче оприлюднити мирну угоду раніше, щоб "щоб американський народ ознайомився з нею".
- Нагадаємо, у ніч на 15 червня прем’єр Пакистану Шехбаз Шаріф першим заявив про досягнення домовленості між США та Іраном. За його словами, йшлося про повне припинення вогню. Потім і Дональд Трамп підтвердив факт угоди, зазначивши, що вона передбачає, зокрема, відкриття Ормузької протоки.
- Лідери Франції, Італії, Великої Британії та Німеччини привітали повідомлення про досягнення взаєморозуміння між Вашингтоном і Тегераном. Вони також заявили про готовність розглядати скасування санкцій у відповідь на чіткі кроки Ірану щодо його ядерної програми.
- Водночас, як повідомило Reuters із посиланням на неназваного високопосадовця в Тегерані, США нібито погодилися не запроваджувати нових санкцій проти Ірану до моменту досягнення остаточної угоди.
- Після фінального підписання, за цією версією, всі американські та санкції ООН проти Ірану мають бути поступово скасовані відповідно до узгодженого графіка.
- Також, за даними іранської сторони, США нібито можуть погодитися на повернення близько 25 мільярдів доларів заморожених активів Ірану.