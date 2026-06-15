Чи розблокують активи Ірану

Про особливості майбутньої угоди з Іраном Венс розповів в ефірі CBS Mornings.

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Віцепрезидент зауважив, що навколо змісту домовленостей США та Ірану наразі поширюється багато неточної інформації. Зокрема, це стосується заморожених активів Тегерана.

Венс заперечив інформацію, що 24 мільярди доларів заморожених іранських коштів нібито можуть розблокувати за певних умов.

Ця цифра не згадується в жодному з текстів,

– підкреслив політик.

За його словами, США лише говорили про можливість обговорення долі заблокованих активів Тегерана. Але це питання порушуватимуть лише після підписання меморандуму про взаєморозуміння між країнами.

Наразі ж, на думку Венса, є більш нагальне і значно масштабніше питання – зняття санкцій з іранської економіки. Але це можливо лише у тому разі, якщо влада країни візьме на себе довгострокові зобов’язання щодо ядерної програми.

Віцепрезидент США наголосив, що майбутня угода загалом "гарантує, що Іран ніколи не отримає ядерну зброю, водночас відкриваючи Ормузьку протоку".

Це фактично простягає руку Ірану і каже: якщо ви готові виконувати свої зобов’язання, якщо ви готові дозволити реальні інспекції вашої ядерної програми, тоді ми знову приймемо вас у світову економіку,

– додав Венс.

Зауважте! Очікується, що меморандум про порозуміння США та Іран можуть підписати вже у п'ятницю, 19 червня, у швейцарській Женеві. Однак Вашингтон хоче оприлюднити мирну угоду раніше, щоб "щоб американський народ ознайомився з нею".