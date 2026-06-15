Разблокируют ли активы Ирана
Об особенностях будущего соглашения с Ираном Венс рассказал в эфире CBS Mornings.
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Вице-президент отметил, что вокруг содержания договоренностей США и Ирана в настоящее время распространяется много неточной информации. В частности, это касается замороженных активов Тегерана.
Венс опроверг информацию о том, что 24 миллиарда долларов замороженных иранских средств якобы могут быть разблокированы при определенных условиях.24 Канал – в WhatsApp Подпишитесь, чтобы не потерять и читать проверенные новости
Эта цифра не упоминается ни в одном из текстов,
– подчеркнул политик.
По его словам, США лишь говорили о возможности обсуждения судьбы заблокированных активов Тегерана. Но этот вопрос будет подниматься только после подписания меморандума о взаимопонимании между странами.
Сейчас же, по мнению Венса, есть более насущный и значительно более масштабный вопрос – снятие санкций с иранской экономики. Но это возможно только в том случае, если власти страны возьмут на себя долгосрочные обязательства в отношении ядерной программы.
Вице-президент США подчеркнул, что будущее соглашение в целом "гарантирует, что Иран никогда не получит ядерное оружие, одновременно открывая Ормузский пролив".
Это фактически протягивает руку Ирану и говорит: если вы готовы выполнять свои обязательства, если вы готовы разрешить реальные инспекции вашей ядерной программы, тогда мы снова примем вас в мировую экономику,
– добавил Венс.
Обратите внимание! Ожидается, что меморандум о взаимопонимании США и Иран могут подписать уже в пятницу, 19 июня, в швейцарской Женеве. Однако Вашингтон хочет обнародовать мирное соглашение раньше, чтобы "американский народ ознакомился с ним".
- Напомним, в ночь на 15 июня премьер Пакистана Шехбаз Шариф первым заявил о достижении договоренности между США и Ираном. По его словам, речь шла о полном прекращении огня. Затем и Дональд Трамп подтвердил факт соглашения, отметив, что оно предусматривает, в частности, открытие Ормузского пролива.
- Лидеры Франции, Италии, Великобритании и Германии приветствовали сообщение о достижении взаимопонимания между Вашингтоном и Тегераном. Они также заявили о готовности рассматривать отмену санкций в ответ на четкие шаги Ирана в отношении его ядерной программы.
- В то же время, как сообщило Reuters со ссылкой на неназванного высокопоставленного чиновника в Тегеране, США якобы согласились не вводить новых санкций против Ирана до момента достижения окончательного соглашения.
- После окончательного подписания, по этой версии, все американские и санкции ООН против Ирана должны быть постепенно отменены в соответствии с согласованным графиком.
- Также, по данным иранской стороны, США якобы могут согласиться на возвращение около 25 миллиардов долларов замороженных активов Ирана.