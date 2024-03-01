План використання заморожених активів Росії має бути готовим до червня, – Байден

Президент США висловив сподівання, що країни G7 до червня складуть план передачі Україні заморожених російських активів. Ці гроші використають на бюджетні потреби України та її відновлення.

План передачі Україні заморожених російських активів

Президент США Джо Байден пояснив, що російські кошти не замінять макрофінансову допомогу для України.

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У Bloomberg пишуть, що Байден попередив союзників у приватному порядку, що, якщо Україна програє війну, міжнародний порядок буде порушений мінімум на 50 років.

Нині представники країн G7 обговорюють можливість використати заморожені активи Центробанку Росії на користь Україні – це близько 280 мільярдів доларів. На думку президента США, це рішення має бути прийняте до саміту лідерів G7 у червні в Італії.

Гроші з російських активів можуть передати на озброєння

Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн наголосила, що ЄС має розглянути можливість використання прибутку від заморожених російських активів на армію України.

Настав час почати розмову про використання прибутків від заморожених російських активів для спільної закупівлі військового обладнання для України,

– сказала вона.

Вона додала, що не може бути більшої користі для цих грошей, ніж зробити Україну та всю Європу безпечнішим місцем для життя.