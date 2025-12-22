Гроші Москви не чіпатимуть: Британія відмовилася від плану щодо російських активів

Велика Британія відмовилася використовувати заморожені російські активи для фінансування допомоги Україні. У британських банках зберігаються близько 8 мільярдів фунтів стерлінгів, що належать Москві.

Чому Британія не використає російські активи?

Уряд Британії відкинув цю ідею після того, як минулого четверга європейські лідери так не змогли дійти згоди щодо "репараційного кредиту" Києву на основі коштів Кремля, передає 24 Канал з посиланням на Financial Times.

Урядовці заявили, що планували використати заморожені російські активи лише у співпраці з Євросоюзом, Канадою та Австралією. А в односторонньому порядку чіпати ці гроші Лондон не збирається.

Ми не будемо рухатися без міжнародних партнерів,

– зазначив представник уряду.

Однак він додав, що Британія продовжить тісну співпрацю з країнами "Великої сімки" та Євросоюзу задля забезпечення фінансування України.

Міністерка фінансів Рейчел Рівз наголосила, що Лондон терміново проведе необхідну роботу з партнерами, щоб Київ отримав необхідні кошти. Вона заявила, Британія продовжить підтримувати Україну, попри відмову від плану з російськими активами.

Водночас британський уряд планує "перепрофілювати" близько 2 мільярдів доларів гарантій для кредитування через Світовий банк. Це дозволить перенести на 2026 рік уже взяті зобов’язання, щоб покрити нагальні фінансові потреби України.

Зауважте! Раніше прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер підтримував використання заморожених мільярдів Росії для фінансування України. А британські політики заявляли, що глава Кремля Володимир Путін становить "реальну загрозу", тому Україні необхідна підтримка, пише The Times.

Чому банки Британії виступили проти цієї ідеї?

Разом з тим британські банки виступили проти надання Україні 8 мільярдів фунтів стерлінгів із заморожених активів Росії. Їх занепокоїла ідея уряду про використання цих коштів як застави для безвідсоткових кредитів Україні.

Деякі банкіри вислови сумнів щодо законності такого підходу. Вони побоювались, що такий крок створить небезпечний прецедент, що несе значні юридичні ризики, якщо Росія подасть позови після укладання мирної угоди.

Варто знати! Втім, наразі невідомо, які саме британські банки зберігають російські активи. Адже фінансові установи дуже неохоче розкривають таку інформацію.

Яку допомогу отримає Україна?